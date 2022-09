Assassin's Creed Hexe: Offizielle Ankündigung im Trailer, aber was sieht man da eigentlich?

Ubisoft hat ein geheimnisvolles neues Projekt namens Assassin's Creed: Codename Hexe auf der Live-Show Ubisoft Forward angekündigt und irgendwie kommt uns der Name bekannt vor, fast so als hätten wir ihn vorher schon mal gehört.

Gut, den Trailer zu AC Hexe hatten selbst die sonst gut informierten Leaker nicht zu bieten, aber der verrät auch nicht viel mehr über Setting oder Gameplay. Zumindest auf den ersten Blick:

Aber wir bei GameStar lieben es, geheimnisvolle Spieleankündigungen für euch auseinanderzunehmen. Wir haben daher das rund 30 Sekunden lange Video genau analysiert: Was sieht man da eigentlich - und was bedeutet es? Außerdem konnten wir in einem Interview mit den Ubisoft-Chefs weitere Details erfahren und fassen alle wichtigen Infos aus dem Livestream zusammen.

Was wir bisher sicher über Assassin's Creed Hexe wissen

Codename Hexe wird laut Executive Producer Marc-Alexis Côté von Publisher Ubisoft »eine andere Art von Assassin's Creed«. In einem weiteren Interview mit GameStar sprach Côté davon, dass sich Codename Hexe spielerisch wieder mehr an den älteren Teilen von Assassin Creed orientieren soll; es wird also kein Action-Rollenspiel wie Odyssey, sondern vermutlich ein Action-Adventure ohne Talentbaum und Erfahrungspunkte .

. Das Spiel wird bei Ubisoft Montréal (AC Valhalla) entwickelt, die kreative Führung hat Clint Hocking (Watch Dogs Legion) inne.

Codename Hexe wird genauso wie das im feudalen Japan angesiedelte Codename Red als Teil von Assassin's Creed Infinity erscheinen. Letzteres wird eine Online-Plattform , in der in einem Animus-artigen Interface alle künftigen AC-Teile und deren Spieler miteinander verbunden sein sollen. Ein separates Multiplayer-Spiel namens Invictus befindet sich ebenfalls in Entwicklung.

, in der in einem Animus-artigen Interface alle künftigen AC-Teile und deren Spieler miteinander verbunden sein sollen. Ein separates Multiplayer-Spiel namens Invictus befindet sich ebenfalls in Entwicklung. Ein Leak durch den für gewöhnlich gut informierten Branchen-Insider Tom Henderson spricht davon, dass Codename Hexe im Europa des 16. Jahrhundert spielt, auf dem Höhepunkt der Hexenverfolgung. Der Release soll für 2026 angepeilt sein.

Trailer-Analyse: Haben die Runen eine versteckte Bedeutung?

Welche Geheimnisse enthällt der erste Teaser zu Assassin's Creed: Codename Hexe? Zuerst einmal das Offensichtliche: Das Video zeigt einen düsteren Wald bei Nacht, in dem Blätter von den Bäumen fallen, während zwischen den Stämmen Nebel wabert. Das bekannte AC-Logo hängt, aus Zweigen nachgebaut, von einem Ast, während Hunde im Hintergrund bellen. Am Ende seht ihr das Logo ein weiteres Mal, umgeben von mehreren Runen und Linien.

Wir haben GameStar-Autor Christian Schwarz nach der Bedeutung der Zeichen am Ende gefragt; Christian hat Skandivanistik und Kommunikationswissenschaft studiert, seine Masterarbeit beschäftigte sich mit der Funktion von Sprache in Videospielen. Er hat für uns recherchiert und spekuliert, gibt aber zu bedenken, dass es sich bei seinen Schlussfolgerungen in keinster Weise um gesicherte Fakten handelt.

Die Runen kann Christian auf Anhieb nicht zuordnen oder übersetzen, sie scheinen(!) weder skandinavisch noch (festland-)germanisch, japanisch oder sumerisch zu sein. Beim Blick auf die Zeichen im Außenkreis »kann man drauf kommen, dass es Wörter mit einer unterschiedlichen Anzahl an Buchstaben sind. Identische Runen = identische Deutung/Buchstaben.«

Hier kann Benedict Grothaus aushelfen, Redakteur unserer Schwesternseite Mein-MMO. Er glaubt, dass die Schriftzeichen aus dem Alphabet der Magier stammen und übersetzt sie - ohne Gewähr - folgendermaßen, beginnend mit dem äußeren Ring:

WIR ARBAITEN IN DEM DUNQEL UM DEM LICHT ZU DIENEN MEPHISTO RACHE HASS/HAUS

Der erste Satz im äußeren Ring ist somit ein Teil des Assassinen-Credos, das weitergeht mit »Wir sind »Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt.«. Diese Worte lassen sich unter anderem in Assassin's Creed 2 und Origins hören, sie wurden von Ezio Auditore und Bayek gesprochen.

Der Mittelteil könnte dagegen auf die Story von Assassin's Creed Hexe hinweisen; Mephisto dürfte euch am ehesten als Name des Teufels (etwa in Goethes »Faust«) bekannt sein. Hexen wurde oft zugeschrieben, dass sie einen Pakt mit Mephisto eingegangen seien, um an ihre vermeintlich übernatürlichen Fähigkeiten zu gelangen. Rache und Hass könnten das Motiv der Hexenverfolgung aufgreifen.

Soviel also zu den Schriftzeichen. Doch was hat es mit dem Pentagramm auf sich? Christian Schwarz hat dafür gleich mehrere Bücher gewälzt:

»Hinter dem Assassinen-Logo aus Stöcken ist ein Kreis mit acht Ecken. Dabei handelt es sich laut dieser Seite um einen ›Achtstern‹. Wichtig ist: Der Stern muss durch eine zusammenhängende Linie gebildet worden sein (analog zu Pentagram und Co.). Es gibt auch ein Achteck, das durch zwei übereinander gelegte Vierecke entsteht - das ist es aber nicht (das ist ein Achtort). Im Lexikon der Symbolsprache heißt es, der Achtstern sei das Zeichen der Rechtsträger, Richter und Notare. Er ist Symbol für die Waage, die ewig ausgleichende Gerechtigkeit und Neutralität, für das natürliche Gleichgewicht. Die Sieben und der Siebenstern beschreiben das irdische Maß der Dinge und das Ende eines Weges. Die Acht (Unendlichkeit!) und der Achtstern zeigen ›beide Seiten der Medaille‹ - Anfang und Ende eines Weges, irdische und kosmische Gerechtigkeit - also eine überirdische Gerechtigkeit. Der jeweils neue Weg ergibt sich dabei aus dem ständigen Wechselspiel zwischen Leben und Tod sowie den verschiedenen Wendepunkten, die den Beginn einer neuen Zeit verheißen.«

Christian Schwarz gibt zu bedenken, dass die Abbildung des Achsterns im Buch aus zwei Vierecken besteht, also anders ist als im Trailer zu Assassin's Creed Hexe. »Allerdings finde ICH(!), dass sich der Auszug oben schon SEHR nach Assassin's Creed liest (ausgleichende Gerechtigkeit), gerade in Verbindung mit Hexen (irdisch und kosmisch, etc.)«, führt unser Experte aus.

Nach Christians persönlicher Meinung könnte es sich im Video tatsächlich um den beschrieben Achtstern handeln und die Optik als »Pentagramm« mit acht Ecken wurde aufgrund der weiteren Verbreitung in der Popkultur und der sich daraus ergebenden einfacheren Vermarktung gewählt. »Vielleicht hat der Buchautor aber auch nur eine der beiden Varianten abgebildet«, meint Christian.

Zum Abschluss lenkt Christian Schwarz unseren Blick noch einmal auf die grauen Linien, die rund um den Kreis mit den Runen und dem darin eingefassten Achtstern verlaufen. Im Trailer lassen sie sich kaum erkennen, daher haben wir das Bild nachträglich aufgehellt:

Für Christian »deutet es darauf hin, dass der Achtstern in der Grafik nochmal in einen größeren Achtstern eingefasst ist - symbolisch vielleicht für das Größere, das wir gar nicht ganz erfassen können.« Ob seine Analyse zutreffend ist oder sich die Entwickler von Assassin's Creed Hexe etwas ganz anderes bei dem Logo gedacht haben? Das wird nur die Zeit zeigen.

Was denkt ihr? Schreibt uns eure Theorien in den Kommentaren!