Flirten mit Mördern: Dead by Daylights bizarre Dating-Sim ist plötzlich auf Steam erschienen

Dead by Daylight ist wohl eines der letzten Spiele, in denen normalerweise romantische Gefühle aufkommen. In dem asymmetrischen Multiplayer werdet ihr von mörderischen Wahnsinnigen verfolgt, die euch an die Gurgel gehen will. Aber auch übernatürliche Wahnsinnige haben Gefühle: Diese könnt ihr in der neuen Dating-Sim Hooked on You ergründen - und zwar schon heute.

Das ungewöhnliche Spiel wurde nämlich überraschend am 3. August auf Steam veröffentlicht. Dass an dem Spiel gearbeitet wird, das wussten wir bereits seit Mai. Dort wurde lediglich ein Release im Sommer dieses Jahres angepeilt, ein genaues Erscheinungsdatum gab es nicht.

Was genau ist Hooked on You?

Der Kern des Spiels ist eine klassische Dating-Simulation – nur flirtet ihr eben nicht mit sympathischen Figuren, sondern mit vier blutrünstigen Mördern aus dem Dead by Daylight-Universum. Mit dabei sind Wraith, Trapper, Huntress und Spirit.

Wem ihr euer Herz schenkt, ohne dass sie es buchstäblich herausreißen, ist euch überlassen. Verscherzt ihr es nämlich mit euren potenziellen Liebschaften, wird der Traum der wahren Liebe schnell zum Alptraum. Um einen ersten Eindruck zu bekommen, könnt ihr euch hier den Trailer ansehen:

Wie ihr sicherlich bemerkt habt, ist die Location kein unheimlicher, dunkler Ort, sondern eine sonnige Trauminsel. Eure Dates haben sich dafür ebenfalls in Schale geworfen – oder besser gesagt ihre Schale abgeworfen. Die neue Strandbekleidung ist nämlich etwas freizügiger als die Outfits aus Dead by Daylight. Aber seht selbst:

Huntress in Dead by Daylight Huntress in Hooked on You

Wie viel kostet der Spaß?

Hooked on You ist auf Steam für 10 Euro zu haben. Die ersten Spieler sind laut Steam-Reviews auch begeistert: Von rund eintausend Rezensionen sind bisher 90 Prozent positiv. Und das, obwohl Dating-Simulationen - egal ob skurril oder nicht - oft einen schlechten Ruf haben. Zu Unrecht, meint Mary:

Was haltet ihr von Dead by Daylights Hooked on You? Mögt ihr die ausgefallene Idee oder haltet ihr die Dating-Sim für unnötig? Außerdem die wichtige Frage: Wünscht ihr euch die Klamotten der Bösewichte als Skins in Dead by Daylight? Schreibt es uns in die Kommentare!