Vor etwa einer Woche erschien die PC-Version von Horizon Zero Dawn und löste bei den Spielern gemischte Gefühle aus. Viele hatten mit kleineren und größeren Performance-Problemen und Abstürzen zu kämpfen, sodass auch wir die PC-Version nachträglich abgewertet haben.

Die Entwickler von Guerrilla Games haben sich allerdings schon ans Werk gemacht und die technischen Probleme in Angriff genommen. Auf Reddit meldeten sie sich kürzlich zu Wort und stellten den ersten Patch mit der Versionsnummer 1.01 vor, der sich ersten Problemen annimmt. Der Patch ist bereits live und kann heruntergeladen werden.

Das steckt im PC-Patch 1.01

Wir haben für euch die Patchnotes übersetzt. Die originalen Patchnotes findet ihr im oben verlinkten Reddit-Beitrag:

Abstürze

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel abstürzte, wenn die SteamUI beim Start nicht richtig initialisiert wurde

Funktionsprobleme

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Fähigkeiten wie Konzentration oder andere Verlangsamungs-Effekte nicht bei jedem funktionierten

Es wurde ein Problem behoben, bei dem User mit Windows-/Steam-Profilnamen, die spezielle Buchstaben und Zeichen enthielten, das Spiel nicht speichern konnten. Weitere Speicherprobleme schauen wir uns auch an.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem User mit speziellen Zeichen oder Buchstaben im Profilnamen keine Screenshots aus dem Fotomodus speichern konnten.

Weitere Probleme

Wir haben eine verbesserte Diagnose zur Datensammlung für Absturzberichte eingefügt.

Es wurden einige Probleme im Backend behoben.

Es wurde ein Grafikproblem für spezielle Hardware behoben. Wir schauen uns auch weitere Hardware-Konfigurationen an.

Bekannte Probleme der PC-Version

Neben den behobenen Problemen führt Guerrilla Games auch eine Liste an bereits bekannten Problemen an. Dazu gehören Abstürze beim Starten des Spiels, Probleme mit Grafikeinstellungen oder Lags während des Spiels. Welche Probleme bekannt sind, lest ihr im oben verlinkten Reddit-Thread, als auch in dieser Bug-Liste aus der Community.

Ihr habt einen Fehler gefunden, der noch nicht bekannt ist? Dann könnt ihr euch direkt an die Entwickler wenden, die dafür eigens ein Formular aufgesetzt haben und euch erklären, welche technischen Daten sie von euch brauchen, um euch schnellstmöglich zu helfen.