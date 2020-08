Horizon Zero Dawn: Warum wir die PC-Version nachträglich abwerten

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ein Playstation-exklusiver Titel von Sony später auch für den PC erscheint. Wenn es aber wie im Falle von Horizon Zero Dawn passiert, dann ist es umso wichtiger, dass die PC-Version rund läuft.

Wer unsere Berichterstattung zu dem Spiel verfolgt, weiß inzwischen, dass dies längst nicht auf allen Windows-Rechnern der Fall ist.

Wir selbst hatten zunächst keine gravierenden Probleme mit unseren Testsystemen. Deshalb gab es im ursprünglichen Test von Horizon, der anhand einer Review-Version zwei Tage vor dem Release der Steam-Version erschienen ist, keine Abwertung des Spiels.

Spieler-Berichte zeigen Probleme auf: Mittlerweile gibt es aber sowohl in den Steam-Reviews als auch in unserer eigenen Umfrage zu Horizon einen so hohen Anteil an Spielern, die größere technische Probleme mit Horizon haben, dass wir uns nachträglich für eine Abwertung um fünf Punkte entscheiden. Die findet ihr jetzt auch im Wertungskasten vermerkt:

Wie kam die Entscheidung zustande?

Nachdem wir zunächst wie eingangs geschildert auf vier Testsystemen keine Probleme mit dem Spiel hatten und auf einem PC nur kleinere Bugs aufgetreten sind, stießen wir bei der Arbeit an Benchmarks mit einem sechsten System auf größere Schwierigkeiten. Sie hängen mit einer zu geringen PCI-Express-Bandbreite zusammen:

Da sich das Problem beheben ließ und das Spiel danach wieder gut lief, gab es für uns noch keinen Anlass für eine Abwertung. Zuvor berichtete Digital Foundry zwar unter anderem von Schwierigkeiten mit Framedrops und nannte die PC-Version von Horizon »enttäuschend«. Die Technik-Analysen deutscher Kollegen zeigten aber wieder ein anderes Bild.

Bei Computerbase heißt es im Fazit, »schlussendlich der einzige richtige Kritikpunkt an der PC-Version« seien die hohen Anforderungen an die GPU. Die PC Games Hardware bestätigt die hohen Anforderungen, kommt insgesamt aber zu dem Schluss, dass sich das Warten auf Horizon Zero Dawn »zweifellos gelohnt« hat. Von häufigen Abstürzen war weder bei Digital Foundry noch bei CB oder PCGH die Rede.

Der Release des Spiels ändert die Situation: Die hohe Zahl an Spielerberichten über gravierende Probleme und insbesondere Abstürze zeigt jetzt, dass es bei der PC-Version von Horizon Zero Dawn noch Handlungsbedarf für die Entwickler gibt.

Auch in unserer eigenen Umfrage zu dem technischen Zustand des Spiels gibt etwa ein Viertel der Teilnehmer an, größere technische Probleme zu haben - das ist klar zu viel:

Umfrage zu Horizon Zero Dawn

Falls ihr die PC-Version von Horizon Zero Dawn gespielt habt, wie sind eure Erfahrungen damit? Angaben in Prozent Horizon läuft bei mir ohne Probleme. 48,5 Ich habe kleinere technische Probleme, aber nichts Gravierendes. 26,6 Ich habe große technische Probleme mit Horizon. 24,9 0,0

Wieso werten wir um fünf Punkte ab?

Für eine eher niedrige Abwertung um fünf Punkte haben wir uns vor allem deshalb entschieden, weil es sehr viele Berichte von Spielern gibt, die keine gravierenden Schwierigkeiten haben, was sich größtenteils mit unseren eigenen Eindrücken deckt.

Außerdem sehen wir durchaus Chancen, dass Guerilla Games vor allem die häufig auftretenden Abstürze relativ schnell wieder in den Griff bekommt. Es ist gut möglich, dass es dafür eine oder wenige Hauptursachen gibt, die sich leicht beheben lassen - wenn auch natürlich nicht garantiert.

Es liegt in der Natur einer Abwertung, dass man es damit niemanden Recht machen kann: Ist man von häufigen Abstürzen und anderen größeren Problemen betroffen, erscheinen fünf Punkte wahrscheinlich zu niedrig. Wer dagegen ohne Schwierigkeiten spielen kann, wird sie als zu viel empfinden.

Wir halten die fünf Punkte auf Basis unseres Gesamteindrucks des Spiels aktuell für ein angemessenes und vor allem klar sichtbares "Vorsicht!"-Signal an unsere User, auch wenn die Mehrheit von euch keine Probleme mit Horizon hat und von den unbestreitbaren spielerischen Qualitäteten des Open-World-Blockbusters begeistert ist. Den Test-Artikel zu Horizon haben wir ebenfalls angepasst. Wir werden die technische Entwicklung des Spiels selbstverständlich weiter verfolgen und euch auf dem Laufenden halten.

Würdet ihr Horizon Zero Dawn abwerten? Ob und wenn ja was für eine Abwertung ihr für angemessen haltet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben.