Horizon: Zero Dawn soll Neuauflage im Stil von The Last of Us erhalten - auch für PC

Sony soll aktuell an einem Remake beziehungsweise Remaster von Horizon: Zero Dawn arbeiten, das für PS5 und auch den PC erscheint. Ebenso ist wohl ein Multiplayer-Spin-off geplant, in dem wir gemeinsam mit Freunden auf die Jagd nach mechanischen Dinos gehen. Das wollen zumindest mehrere Insider und News-Outlets der Gaming-Branche erfahren haben.

Zuletzt spendierte Sony The Last of Us mit Part 1 eine Generalüberholung des Playstation-Meilensteins, an dem sich die Neuauflage von Horizon: Zero Dawn orientieren soll. Was Kritiker und Fans davon halten, könnt ihr in dem folgenden Artikel nachlesen, während die PC-Version im Moment noch auf sich warten lässt:

Remake oder Remaster? Als was die angebliche Neuauflage von Horizon: Zero Dawn genau zu verstehen ist, lässt sich zum momentanen Zeitpunkt nicht genau sagen. Aktuell gibt es lediglich ein paar Details dazu, was die Rückkehr des 2017 erschienenen Action-Adventures für PS5 und PC bieten soll.

Was genau steckt drin? Den durchgesickerten Infos zufolge soll die Neuauflage von Horizon: Zero Dawn neue Grafikmodi, Accessibility-Features bieten und dem Gameplay Quality of Life-Verbesserungen bescheren - eben nicht unähnlich zu The Last of Us: Part 1. Vor allem die Charakter-Modelle und die Darstellung von Licht sowie der Animationen sollen von dem Remake oder Remaster profitieren.

Schon 2020 wurde Horizon: Zero Dawn mit dem Release der PC-Version eine Vielzahl an technischen Verbesserungen verpasst - wie zum Beispiel eine größere Weitsicht, höhere Framerate, überarbeitete Vegetation und Ultrawide-Auflösung. Allerdings hatten zum Release zahlreiche Spieler mit Bugs und Glitches zu kämpfen. Was wir von Horizon: Zero Dawn und der PC-Version halten, könnt ihr in unserem ausführlichen Test nachlesen:

Was ist über das Multiplayer-Spin-off bekannt? Gar nicht mal so viel. Im Moment wissen wir lediglich, dass angeblich ein Spin-Off zu Horizon: Zero Dawn und Horizon: Forbidden West geplant ist, welches einen klassischen Multiplayer darstellen soll. Sony soll laut VGC schon länger einen Mehrspieler für Horizon ins Visier gefasst haben - beispielsweise in der Form eines Koop-Modus für Forbidden West.

Die grundsätzliche Idee dafür erinnert natürlich an die Monster Hunter-Reihe, in der sich ebenfalls mehrere Spieler auf die Jagd begeben, um riesige Monstrositäten gemeinsam zu Fall zu bringen. Wann Guerrilla plant, das Multiplayer-Projekt zu Horizon zu enthüllen oder zu veröffentlichen, ist derzeit nicht bekannt.

Unser Test-Video zu Forbidden West könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

Woher kommt das Gerücht? Gleich mehrere Branchen-Insider und -Portale berichteten über die Neuigkeit, im Nachgang bestätigten weitere Vertreter, dass sie von diesen Plänen erfahren haben möchten. So unter anderem beispielsweise MP1ST oder VGC. Die Chancen stehen also recht gut, dass an der Geschichte tatsächlich etwas dran ist. Fans sollten aber wie immer eine offizielle Bestätigung seitens Sony und Guerrilla Games abwarten.

Die angeblichen Pläne wären definitiv nicht allzu überraschend, hat Sony doch bereits diverse Remakes, Remaster und Neuveröffentlichungen umgesetzt - so zum Beispiel The Last of Us: Part 1, Ghost of Tsushima oder Marvel’s Spider-Man. Dass Sony im Angesicht einer anstehenden Netflix-Serie zu Horizon die Guerrilla-Marke nochmal ankurbelt, würde definitiv Sinn machen. Vor allem in Anbetracht dessen, wie sehr beispielsweise Cyberpunk 2077 von dem Release des Netflix-Anime Edgerunners profitieren konnte.

Warum das jüngste Comeback von Cyberpunk 2077 ein gutes Lehrbeispiel ist, das aber wahrscheinlich keine Schule machen wird, könnt ihr in Peters ausführlicher Analyse zu dem Thema nachlesen:

Was haltet ihr von den angeblichen Plänen eines Remakes oder Remaster des erst fünf Jahre alten Horizon: Zero Dawn? Würdet ihr euch lieber eine andere Neuauflage von Sony wünschen oder freut ihr euch darauf, erneut oder zum ersten Mal das Abenteuer von Aloy in der Postapokalypse voller mechanischer Dinos zu erleben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!