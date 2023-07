Neues Horrorspiel in Unreal Engine 5 holt Dinge aus dem Bildschirm in euer Wohnzimmer

Wking Tides lockt mit einem interessanten Szenario, das zur Erkundung einer mysteriösen Welt inmitten unserer eigenen einlädt - wortwörtlich, dank Augmented Reality.

Direkt vor euch, seht nur! Gleich neben eurem Kaffee auf dem Tisch. Ja genau dort steht eine eigenartige Figur. Eben gerade stand noch nichts neben eurem Couchtisch, jetzt schon. Was ist passiert? Verantwortlich für solch einen Sinneseindruck könnte irgendwann in den kommenden Jahren das Adventure-Spiel Waking Tides sein.

Das Ein-Personen-Projekt setzt auf die Unreal Engine 5, um eine Adventure-Erfahrung zu schaffen, die den Bildschirm verlässt - buchstäblich. Mithilfe von Augmented Reality könnt ihr durch das Abscannen eines QR-Codes auf eurem Smartphone Objekte in die reale Welt vor euch setzen.

Was ist Augmented Reality (AR)? Bei AR geht es nicht darum, eine komplett künstliche, virtuelle Umgebung zu erschaffen, wie es das Ziel von Virtual Reality (VR) ist. Stattdessen werden durch AR digitale Inhalte per Kamera auf einem Bildschirm in die abgefilmte reale Umgebung gesetzt.

Was ist Waking Tides?

Im Kern ist Waking Tides ein Adventure, das sich an die berühmte Myst-Reihe anlehnt. Ihr erkundet hier ähnlich wie einem Walking Simulator die Umgebung und löst verschiedene Arten von Rätseln, die oft mit Objekten zusammenhängen. Und hier kommt das AR-Feature ins Spiel. Mithilfe eines Smartphones könnt ihr um das in eurer Zimmer platziertes Objekt herumlaufen und so nach Hinweisen suchen. Der Trailer zeigt gen Ende das Feature in Bewegung.

Viel mehr wissen wir noch nicht.- Allerdings hat Waking Tides bereits eine Steam-Seite. Dort wird beim Release Bald verfügbar angegeben. Was das jedoch genau heißt, bleibt unklar.

1:20 Waking Tides: Dieses Unreal Engine 5 Adventure macht eure Wohnung zum Teil des Spiels

Was meint ihr? Reizen euch Setting und Idee von Waking Tides? Würdest ihr gerne euer Smartphone einmal auf diesem Wege beim Gaming an PC oder Konsole als Hilfsmittel einsetzen? Oder sollen lieber alle Elemente schön ausschließlich im Spiel bleiben? Fallen euch noch andere Wege ein, wie sich Augmented Reality in solch einem Spiel nutzen ließe? Schreibt uns eure Ideen gerne in die Kommentare!