Hotfix 9 für Diablo 4 ist da und vor allem für Barbaren gibt's große Änderungen

Der Barbar sieht immer sauer aus, aber eigentlich freut er sich über die Reaktivierung von zwei Aspekten.

Patch Notes

Diablo 4 kann sich nach einem technisch fast reibungslosen Launch darauf konzentrieren, mit kleinen Patches an der Balance des Spiels zu arbeiten. Mit dem neuesten Hotfix gibt es jetzt Änderungen für den Barbaren und zwei seiner legendären Aspekte kehren zurück. Außerdem werden besonders beliebte Dungeons angepasst. Wir fassen das Wichtigste zusammen und liefern euch die vollständigen Patch Notes.

Was hat sich geändert?

Da es sich nur um einen Hotfix handelt, hält sich die Zahl der Änderungen in Grenzen. Gerade für Barbaren sind sie aber nicht zu vernachlässigen. So wurden zwei legendäre Aspekte gefixt und reaktiviert, nachdem sie vor einigen Tagen aus dem Spiel genommen wurden:

Aspekt des Klingenmeisters (Barbar): Ein Problem wurde behoben, bei dem der Schadensbonus des Aspekts fälschlicherweise erneut angewandt wurde, wenn man einen Schrei benutzte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Schadensbonus des Aspekts fälschlicherweise erneut angewandt wurde, wenn man einen Schrei benutzte. Aspekt des berserkerhaften Zerreißens (Barbar) : Ein Problem wurde behoben, das es erlaubte, ungewollte Mengen an Schaden zu verursachen.

Ein Problem wurde behoben, das es erlaubte, ungewollte Mengen an Schaden zu verursachen. Expertise für Zweihandschwerter (Barbar): Ein Problem wurde behoben, das es erlaubte, ungewollte Mengen an Schaden zu verursachen.

Weiterhin wurde die Dichte von Elite-Gegnern in Dungeons standardisiert. Das bedeutet, dass es nun keine Dungeons mehr geben sollte, die sich besonders gut zum Farmen eignen und euch mehr Erfahrung bringen. Zuletzt gibt es noch kleinere Fixes, außerdem wurde die Stabilität verbessert. Die vollständigen Patch Notes gibt es auf Seite 2 dieses Artikels.

Was haltet ihr von den Änderungen des neuesten Hotfixes? Findet ihr es nachvollziehbar, dass alle Dungeons auf eine Stufe gebracht werden? Oder ärgert ihr euch über diese Neuerung? Und was haltet ihr von den Änderungen an den beiden Aspekten für den Barbaren? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!