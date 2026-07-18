Captain Price aus Call of Duty ist jetzt Teil von Game of Thrones und beschützt persönlich eine Drachen-Königin - sogar Activision findet's lustig

Kämpfen müssen beide können. Bildquelle (rechts): HBO

In der Videospiel-Branche ist es längst gang und gäbe, dass die Spielfiguren nicht mehr nur durch Computerkunst zum Leben erwachen. Schauspielerinnen und Schauspieler leihen unseren Lieblingscharakteren neben ihrer Stimme auch ihr Aussehen und mittels Motion und Performance Capturing ihr ganzes Auftreten.

Dadurch ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass uns bekannte Gesichter aus Spielen auch in Filmen und Serien über den Weg laufen. In der neuesten Staffel von House of the Dragon passiert das jetzt schon zum wiederholten Male. Seid gewarnt vor milden Spoilern zu Staffel 3 Folge 4.

In Haus Targaryen gehen die Lichter aus

Episode 4 von Staffel 3 stellt einen neuen Charakter vor: Ser Adrian Redfort stößt zur Königinnengarde von Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) dazu. Gespielt wird er vom britischen Schauspieler Barry Sloane, den ihr vielleicht aus Call of Duty: Modern Warfare kennt. Dort übernimmt er in den Reboots die Rolle von Captain Price, der auch für MW 4 zurückkehrt:

2:49 CoD Modern Warfare 4 enthüllt: Im ersten Trailer kehrt nicht nur Price zurück, sondern auch die Massenschlachten von früher

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Ausgestattet mit Sturmgewehr und Tarn-Klamotten spielt Sloane hier einen hochdekorierten Elitesoldaten, der die Task Force 141 anführt und sich mit Kommandos wie »Bravo 6, Lichter aus« längst einen Legenden-Status erarbeitet hat.

Den Fischerhut hat er für seine Rolle in House of the Dragon zwar abgelegt, den imposanten Backenbart durfte er aber behalten. Das hat auch CoD-Publisher Activision anerkennend festgestellt: »Der Schnurrbart überwindet Zeitlinien.«

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Aber was für eine Rolle spielt Sloane eigentlich im Game-of-Thrones-Ableger? Ser Adrian Redfort bekommt Folge 4 von House of the Dragon noch keinen allzu wichtigen Auftritt. Es wird lediglich enthüllt, dass er Rhaenyras neuester Leibwächter ist und sich nicht davor scheut den Trunkenbold Ulf (Tom Bennett) mit dem Schwert zu bedrohen.

Redfort ist das erste offizielle Mitglied der Königinnengarde seit Rhaenyra Ser Lorent Marbrand zu Beginn der Staffel abseits der Kamera hinrichten ließ. Dessen Vorgänger, Ser Steffon Darklyn und Erryk Cargyll, segneten ja bereits in Staffel 2 das Zeitliche.

Achtung, mögliche Spoiler: In der Romanvorlage Feuer und Blut wird Redfort gemeinsam mit fünf anderen Rittern von Lorent zur Leibgarde ernannt. Er ist an Rhaenyras Seite, als sie Königsmund verlassen muss, weil die Stadt unter den anhaltenden Aufständen nicht länger zu halten ist. Auf der Reise nach Drachenstein geraten sie jedoch in eine Falle der Grünen, die fatale Folgen für den Leibwächter hat.

Da House of the Dragon allerdings bereits in vielen Punkten von George R. R. Martins Vorlage abweicht, kann es durchaus sein, dass Redfort hier ein anderes Schicksal ereilt.

Die Änderungen, die die Serie vornimmt, stoßen dem Autoren und vielen Fans der Buchreihe sauer auf und das dürfte auch an den Showrunner Ryan Condal nicht vorbeigegangen sein. In der Community wird jetzt gemunkelt, dass sich in Folge 2 der dritten Staffel ein kleiner Seitenhieb versteckt. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Artikel, den wir euch oben verlinkt haben.

Dort findet ihr auch Infos zum Auftritt einer weiteren Videospielfigur. Im Fall von Garrick seht ihr einen Charakter aus Kingdom Come: Deliverance 2 ebenfalls in Folge 4 von House of the Dragon.