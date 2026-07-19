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Game of Thrones: Ausgerechnet für ein Handyspiel wurde ein neuer Charakter eingeführt, der eine überraschende Gemeinsamkeit mit Daenerys Targaryen hat

Gerade in House of the Dragon wurde die eine oder andere Buchfigur weggelassen. Ein GoT Mobile Game fügt nun aber einen spannenden Charakter zur Lore hinzu.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
19.07.2026 | 08:21 Uhr

Ist Jayla Waters in Wahrheit eine Targaryen? Ihre Haare (und Fähigkeiten) würden schon mal passen. Ist Jayla Waters in Wahrheit eine Targaryen? Ihre Haare (und Fähigkeiten) würden schon mal passen.

Bei House of the Dragon läuft aktuell Staffel 3 auf HBO Max und Sky/WOW. Der Game-of-Thrones-Ableger sorgt für hitzige Diskussionen und erntet neben viel Lob auch Kritik. Unter anderem auch von Autor George R.R. Martin höchstpersönlich, der nicht mit allen Entscheidungen der Showrunner einverstanden ist.

So wurden einige Änderungen im Vergleich zur Vorlage vorgenommen und auch Charaktere weggelassen - wie etwa Nettles, der eigentlich sehr relevant für die Geschichte von Daemon Targaryen ist, zumindest so, wie sie im Buch Fire & Blood stattfindet.

Allerdings wird nicht immer etwas weggelassen. Manchmal kommen auch neue Figuren dazu, die spannende Lore-Details und Infos ergänzen können oder einfach interessante Geschichten mitbringen. Ausgerechnet das Mobile-Spiel Game of Thrones: Dragonfire führt nun eine überraschend besondere Figur ein. Sie teilt sich nämlich eine extrem seltene Eigenschaft mit Daenerys Targaryen persönlich (via Screenrant).

Was ist Drachenträumen und warum ist es so spannend?

Die Rede ist von Jayla Waters, die extra für das Spiel erschaffen wurde. Sie ist die uneheliche Tochter eines Adeligen aus Driftmark. Dadurch wächst sie an sich privilegiert auf, bleibt aber eine Außenseiterin ohne politischen Einfluss. Allerdings verfügt sie gleichzeitig über eine besondere Gabe, die selbst unter Targaryens als extrem selten und mächtig angesehen wird: Drachenträumen.

Hinter den Dragon Dreams verbergen sich Prophezeiungen, über die ihre Empfänger die Zukunft vorhersagen können. Nur wer valyrisches Blut in sich trägt, kann diese Fähigkeit entwickeln. Aber selbst dann kommt sie nicht häufig vor: Das bekannteste Beispiel ist wohl Daenys Targaryen, die passenderweise Daenys die Träumerin genannt wurde. Sie sagte einst den Untergang Valyrias voraus und half ihrer Familie so bei der Flucht, was die Zukunft der Targaryens sicherte.

Video starten 2:03 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

Wirklich eindeutig sind die bruchstückhaften und symbolträchtigen Träume aber nur selten, sodass Katastrophen nicht immer abgewendet werden können. Andere bekannte Träumer sind etwa Daeron Targaryen aus A Knight of the Seven Kingdoms und tatsächlich auch die Mutter der Drachen, Daenerys Targaryen, aus Game of Thrones. Jayla teilt sich diese Kraft also mit der wohl bekanntesten Vertreterin der Herrscherfamilie.

Eine verlorene Targaryen?

Dadurch sorgt die neue Figur bereits für reichliche Spekulationen. Über ihre Herkunft ist noch nichts bestätigt, es könnte aber sein, dass sie irgendwie mit den Targaryens verwandt ist. Immerhin ist Driftmark die Heimat des Hauses Velaryon, das eng mit den valyrischen Drachenreitern verknüpft ist. Bleibt die Lore sich treu, muss sie zumindest einen Hauch von valyrischem Blut in sich tragen.

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Seid ihr neugierig geworden, könnt ihr euch Dragonfire kostenlos für iOS und Android herunterladen. Es handelt sich um ein 4X-Strategie-Spiel, das auf House of the Dragon basiert. Ihr werdet also auch bekannte Figuren aus der Serie wiedertreffen. Unsere Meinung zur neuen Staffel, sowie weiterführende News zum Thema, findet ihr gleich oben in der Link-Box.

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