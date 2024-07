House of the Dragon: Habt ihr ihn erkannt? In Folge 7 versteckt sich tatsächlich George R.R. Martin

Daemon Targaryen (Matt Smith) wird in Staffel 2 von House of the Dragon auf Schloss Harrenhal von den Geistern seiner Vergangenheit heimgesucht - und offensichtlich auch von George R.R. Martin. Bildquelle: HBO

Für einen Cameo-Auftritt in Game of Thrones hatte George R.R. Martin nie Zeit. Immerhin will der mittlerweile 75-jährige Autor noch immer The Winds of Winter beenden! Doch dafür ist Martin jetzt in der neuesten Folge House of the Dragon zu sehen, wenn ihr ganz genau hinschaut.

Schon mal vorweg: Persönlich tritt George R.R. Martin in Staffel 2, Folge 7 nicht auf. Doch dafür ziert sein Gesicht die Rinde eines Werholzbaums, der in Harrenhal seine Wurzeln schlägt. Damit wollte Showrunner Ryan Condal dem Autor von Das Lied von Eis und Feuer und Feuer & Blut Tribut zollen - wie VFX Producer Thomas Horton (via GameSpot) offiziell bestätigt.

Werholzbaum statt abgetrennter Kopf

Dabei handelt es sich genau genommen aber nur um den ersten Cameo-Auftritt von Martin, den Fans zu Gesicht bekommen. Denn tatsächlich war der Autor bereits im ursprünglichen Piloten zu Game of Thrones zu sehen, der jedoch verworfen und im Giftschrank versteckt wurde. Warum genau, könnt ihr bei unseren Kollegen von MeinMMO nachlesen.

Dazu verriet Martin bereits 2022 auf der San Diego Comic Con (via IGN):

Ich war in der ursprünglichen Pilotfolge zu Game of Thrones zu sehen, aber das meiste davon wurde neugedreht und dabei wurde auch ich rausgeschnitten. Außerdem sollte ich mal als abgetrennter Kopf zu sehen sein, als Joffrey die Sansa zeigt. Allerdings hat das Team dann herausgefunden, wie teuer es ist, so einen zu entwickeln, deswegen haben sie einfach eine Kiste voller zufälliger abgetrennter Köpfe bestellt. Einer davon war dann der von George W. Bush und deswegen gab es ein paar Probleme. Aber wer weiß? Vielleicht kann ich immer noch zu einem abgetrennten Kopf werden.

Einen richtigen Auftritt in Person will sich George R.R. Martin aber in TV-Serien wie House of the Dragon und Co. gar nicht mehr erlauben - zumindest, bis er Winds of Winter vollendet hat. Bis es soweit ist, müssen wir uns also mit George R.R. Martin in Form eines Werholzbaums zufriedengeben.

Übrigens: Nach Staffel 2 von House of the Dragon steht mit A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight schon die nächste Serie im Universum von Game of Thrones in den Startlöchern. Die soll 2025 starten, während die dritte Season von House of the Dragon dann 2026 folgt.

