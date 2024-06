Game of Thrones: 2025 startet die nächste große Serie, jetzt gibt es das erste Bild zu A Knight of the Seven Kingdoms

Ser Duncan der Große (Peter Claffey)- der Held der Heckenritter-Romane - ist übrigens ein Vorfahre von Brienne von Tarth (Gwendoline Christie). Bildquelle: HBO

A Knight of the Seven Kingdom: The Hedge Knight heißt die neue TV-Serie im Universum von Game of Thrones, die nach House of the Dragon bereits 2025 an den Start geht. Und ja, dieser Titel ist ein ziemlicher Brocken.

Fairerweise wird auch so der Held des neuen Spin-offs in den Romanen von George R.R. Martin beschrieben: Ser Duncan der Große - auch bekannt einfach nur als Dunk . Der wird in der TV-Adaption von HBO vom Schauspieler Peter Claffey (Bad Sisters, Wreck) verkörpert.

Das erste Bild zur neuesten GoT-Serie ist da

Der Dreh zu A Knight of the Seven Kingdom ist bereits gestartet und HBO hat es sich nicht nehmen lassen, gleich das erste Bild zu der neuen Serie zu veröffentlichen. Und das zeigt eben Peter Claffey in der Rolle von Ser Duncan:

Was ihr über den Heckenritter von Westeros wissen solltet

Worum es in der neuen GoT-Serie überhaupt geht? A Knight of the Seven Kingdoms spielt circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones. Das Zeitalter der Drachen ist längst vorbei, doch die Targaryens herrschen weiterhin über die Sieben Königslande.

Zu diesem Zeitpunkt zieht der mutige Heckenritter Dunk (Peter Claffey) durch Westeros und erlebt mit seinem Knappen Ex (Dexter Sol Ansell) gefährliche Abenteuer. Egg (oder auch Ei) birgt ein großes Geheimnis, denn er selbst ist insgeheim Prinz Aegon Targaryen V. und damit ein Mitglied des Königshauses.

Fun Fact: Wie schon Game of Thrones hat George R.R. Martin die Heckenritter-Romane bis heute nicht beendet, will sich die aber vornehmen, sobald er endlich mal The Winds of Winter veröffentlicht hat. Wann auch immer das sein soll ...

Das ist der Cast von AKotSK: THK

Für A Knight of the Seven Kingdom: The Hedge Knight steht aktuell kein konkreter Termin fest, irgendwann 2025 soll die neue Serie starten. Dafür stoßen gleich fünf Darsteller jetzt zum Cast des Spin-offs:

Finn Bennett (True Detective: Night Country) als Aerion Targaryen

Bertie Carvel (The Crown) als Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things) als Tanselle

Daniel Ings (The Gentlemen) als Ser Lyonel Baratheon

Sam Spruell (Fargo) als Maekar Targaryen

Fotos der Darsteller von The Hedge Knight und Bilder zu den Figuren hat der Twitter-Account westerosies für euch gegenübergestellt.

Mehr dazu, was aktuell im Universum von Game of Thrones und was aktuell in House of the Dragon passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Habt ihr die Heckenritter-Romane von George R.R. Martin bereits gelesen und wenn ja, wie gut haben sie euch gefallen? Freut ihr euch darüber, dass HBO denen eine TV-Adaption widmet oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!