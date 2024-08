Die Lannisters in House of the Dragon haben eine überraschende Verbindung zu Game of Thrones

Jefferson Hall hat als Jason Lannister nicht seinen ersten Auftritt in der Welt von Game of Thrones. Bildquelle: HBO

Fans von House of the Dragon kennen Jefferson Hall aus der aktuellen Staffel als Jason und auch als Tyland Lannister. Dabei ist der Brite bereits seit 13 Jahren ein fester Teil der HBO-Adaption von George R.R. Martins Fantasy-Romanen.

Ein Ritter aus dem grünen Tal

Erinnert ihr euch noch an die erste Staffel Game of Thrones, genauer gesagt an Ser Hugh? Einige Fans tun das auf jeden Fall und posteten anlässlich dieser Entdeckung das folgende Bild bei Reddit, auf dem Jefferson Hall in seinen drei Rollen zu sehen ist.

Wer war Ser Hugh? Falls ihr euch nicht mehr so genau erinnert, ist das nicht so verwunderlich. Das Mitglied des Hauses Arryn war 2011 in nur zwei Folgen dabei.

In der Folge »Krüppel, Bastarde und Zerbrochenes« stirbt Ser Hugh bei einem Turnier beim Lanzenreiten gegen Ser Gregor Clegane (Conan Stevens). In der darauffolgenden Episode ist nur noch seine Leiche zu sehen.

Zweite Serie und gleich zwei Rollen

In House of the Dragon spielt Jefferson Hall die Zwillingsbrüder Jason und Tyland Lannister. Der ältere der Beiden, Jason, ist Lord von Casterlystein und das Oberhaupt des Hauses mit dem Löwen-Wappen.

Tyland Lannister hingegen dient zunächst im Rat von König Viserys Targaryen (Paddy Considine) und direkt nach dessen Tod auch im Rat von König Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) ein Mitglied.

Im Krieg um den Thron stehen die Lannisters auf Seiten von König Aegon und dessen Mutter Alicent Hightower (Olivia Cooke). Mit ihrer großen Armee stellen sie einen wichtigen Verbündeten in den kommenden Schlachten der dritten Staffel für Team Grün dar.

Staffel 3 für House of the Dragon ist bereits seit Monaten bestätigt. Alles Wichtige zur Fortsetzung der Serie erfahrt ihr in unserem Übersichts-Artikel, der unterhalb in der Box verlinkt ist.

Im Jahr 2025 soll zudem auch die Serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight starten. Vielleicht ist Jefferson Hall ja auch dort wieder mit dabei, die Fans im genannten Reddit-Post spekulieren bereits, wen er spielen könnte und sind außerdem der Meinung, dass er dieses Mal ja auch drei Rollen übernehmen könnte - Tradition ist schließlich Tradition.