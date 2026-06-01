Neu bei Steam: Ein Rollenspiel wird riesige Gefühle auslösen – und genau das macht es so gefährlich

Mit dem Gothic Remake und Fatekeeper gibt's diese Woche die volle Ladung Fantasy.

Der Juni startet auf Steam direkt mit einem absoluten Knaller, auf den viele von euch seit Jahren hinfiebern. Doch neben einem legendären Rollenspiel-Comeback warten diese Woche viele weitere Releases auf euch. Wir haben die wichtigsten PC-Neuerscheinungen der Woche für euch zusammengefasst.

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Das Highlight der Woche: Gothic 1 Remake

18:38 Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen!

Autoplay

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Alkimia Interactive | Release: 5. Juni 2026 (Steam)

Es gibt in Deutschland nur wenige Rollenspiele, bei denen sofort so viel Emotion mitschwingt, denn das originale Gothic ist für viele von euch ein Stück Jugend. Genau deshalb wird das Remake riesige Emotionen auslösen – im besten Fall Begeisterung, im schlimmsten Fall aber auch blanke Wut.

Die gute Nachricht zuerst: Das Gothic Remake will viele der Dinge bewahren, die das Original heute noch so besonders machen. Alkimia verspricht eine handgebaute offene Welt, mehr ausgearbeitete Questreihen und ein modernisiertes Kampfsystem, ohne den rauen Kern von Gothic allzu glattzubügeln. Wenn das aufgeht, könnte hier tatsächlich mehr als nur ein hübscher Nostalgie-Trip warten.

Doch aus Vorfreude könnte womöglich schnell Ernüchterung werden: Wir haben unsere Review-Keys erst am Wochenende bekommen. Das ist erfahrungsgemäß nie ein gutes Zeichen, und könnte ein Hinweis darauf sein, dass noch bis zur letzten Sekunde mit der heißen Nadel an Bugs, Performance und Technikproblemen gestrickt wird.

Wartet deshalb vor einem potenziellen Kauf besser unsere Eindrücke ab – es sei denn, Bugs gehören für euch zum echten Gothic-Gefühl dazu.

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Montag, 1. Juni

Arcane Merchant: In dieser gemütlichen Simulation eröffnet ihr euren eigenen magischen Laden in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Verkauft Heiltränke und Schwerter, erweitert euer Geschäft und werdet ganz entspannt zum reichsten Händler der Stadt.

Dienstag, 2. Juni 2026

Battleship Command (Early Access): Diese Hardcore-Simulation von MicroProse setzt euch in der Ego-Perspektive auf die Brücke des Schlachtschiffs Scharnhorst im Zweiten Weltkrieg, wo ihr die Kontrolle über Radar, Navigation und Artillerie übernehmt.

1:32 In Battleship Command navigiert ihr bald das mächtige Schlachtschiff Scharnhorst durch authentische WW2-Einsätze

Hobby Horse (Early Access): Eine skurrile »Rennsimulation«, in der ihr euer eigenes Steckenpferd anpasst und über Hindernisparcours lauft und springt.

Fatekeeper (Early Access): THQ Nordic schickt euch in ein First-Person-RPG, das Schwertkampf, Magie und etwas Immersive-Sim-Flair à la Dark Messiah of Might and Magic zusammenwerfen will. Klingt erstmal nach einer ziemlich attraktiven Mischung für alle, die auf düstere Fantasy und handfeste Kämpfe stehen – aber weil es im Early Access startet, solltet ihr noch kein fertiges Spiel erwarten.

0:42 Fatekeeper: Die düstere Fantasy-Hoffnung aus Bayern hat jetzt ein Release-Datum – in sehr naher Zukunft

Donnerstag, 4. Juni 2026

House Flipper Remastered Collection: Hier bekommt ihr die renovierte Komplettfassung des Putz- und Umbau-Hits, mit besserer Grafik, Vertonung und sämtlichen Erweiterungen in einem Paket.

GOALS: Die große Kampfansage an EA Sports FC und eFootball öffnet diese Woche für alle ihre Tore. Der Fokus liegt klar auf schnellem, direktem Gameplay ganz ohne Lizenzen. Gerade PvP-Fans dürften sehr genau hinschauen, ob hier endlich mal ein ernsthafter neuer Fußball-Kandidat auf dem Platz steht.

Modern Warships: Falls euch nach modernen Seeschlachten mit Raketen, U-Booten und Jets ist, landet hier ein Free2Play-Kandidat der War-Thunder-Macher auf Steam.

Snacktorio: Statt Bergbauindustrie optimiert ihr hier automatisierte Küchen im Stil von Factorio, um gefräßige Monster mit Nahrung zu versorgen.

Medic Pacific War (Early Access): Ein ungewöhnliches Actionspiel im Pazifikkrieg, in dem ihr keine einzige Waffe abfeuert, sondern als Sanitäter Leben rettet. Weicht dem feindlichen Feuer aus, versorgt Wunden und evakuiert eure verletzten Kameraden vom Schlachtfeld.

2:39 In dem Weltkriegs-Spiel Medic nehmt ihr keine Leben, sondern rettet sie

Freitag, 5. Juni

Airport Securty Suck!: Ein chaotisches Multiplayer-Spiel, in dem ihr als Sicherheitsbeamter am Flughafen Schmuggler entlarven müsst. Nutzt euren Spürhund, Überwachungskameras und Taser, oder versucht als Passagier selbst, verbotene Gegenstände an Bord zu bringen.

Welches dieser Spiele landet diese Woche auf eurer Festplatte? Drückt ihr die Daumen, dass die Rückkehr ins Minental ein voller Erfolg wird, oder habt ihr dieses Mal etwas komplett anderes ins Auge gefasst? Schreibt uns eure Favoriten gerne in die Kommentare – und vergesst nicht, dass am Freitag das große Summer Games Fest Event stattfindet, das wir natürlich für euch live begleiten werden.