House of the Dragon hat gerade eine 15 Jahre alte Game-of-Thrones-Tradition gebrochen und ihr habt es vielleicht gar nicht gemerkt

Staffel 3 von House of the Dragon wird wohl ziemlich düster. (Bildquelle: Ollie Upton/HBO)

In der dritten Staffel von House of the Dragon eskalieren die Spannungen in Westeros in dem Tagaryen-Bürgerkrieg, der sich seit langem zusammengebraut hatte. Gleich in der ersten Folge ging es richtig zur Sache und Fans bekamen auch die lang erwartete Schlacht an der Gurgel zu sehen (die einen kuriosen Weltrekord bricht). Der düsterere Ton der neuen Folgen spiegelt sich tatsächlich auch schon im Intro wider. Hier gibt es nämlich eine kleine, aber feine Änderung an der berühmten Melodie, die wir schon aus Game of Thrones kennen.

Trommeln des Krieges

House of The Dragons verwendet die Melodie, die wohl wie keine andere für Game of Thrones steht: Das berühmte Game of Thrones Theme von Ramin Djawadi, das unverändert im Intro jeder Folge der acht Staffeln von GoT zu hören war. In den ersten beiden Staffeln klang die noch genauso wie in der Hauptserie, jetzt hat der Komponist eine kleine Änderung vorgenommen:

In Staffel 3 beginnt das Intro nicht sofort mit der Melodie, sondern stattdessen mit einem dumpfen Trommelschlag, der das gesamte Intro begleitet. (Wenn ihr nochmal vergleichen wollt hier findet ihr das originale Thema und hier die neue Version). Showrunner Ryan Condal erklärt das gegenüber Screenrant folgendermaßen:

Wir wollten den düstereren Ton dieser Staffel mit etwas Kleinem, aber Bemerkbarem unterstreichen. Als Ramin dieses Update seines legendären Titelsongs vorstellte, wussten wir, dass dies genau das Richtige war.

Das Intro hat sich aber auch visuell verändert: Während das Intro zuvor am Ende den eisernen Thron zeigte, erscheint jetzt ein Wappen mit einem schwarzen Drachen auf rotem Grund, das zum Haus Blackfyre/Schwarzfeuer gehört, das einige Jahrzehnte nach den Ereignissen von Staffel 3 von Daemon Blackfyre gegründet wird. Möglicherweise weist die Serie damit darauf hin, dass der Drachentanz ultimativ zur Blackfyre-Rebellion führte.

2:03 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

Autoplay

Bei Fans kommt das kriegerische Intro jedenfalls offenbar gut an, wie ein Blick in die Kommentare auf YouTube zeigt:

Durch die durchgehende Einbindung der Trommel wirkt das Ganze eher wie ein Kriegsthema – perfekt für diese Staffel. @NPS2204

Ich liebe den dunkleren Ton dieser Intromusik.

@J_ads2000

Achtet darauf, dass die Trommeln stärker und lauter sind als das eigentliche Hauptthema ... es ist jetzt endlich Krieg.

@whitenight-s8g

Ist euch die neue Version des Intros beim Gucken der ersten Folge von Staffel 3 aufgefallen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren. Wir haben außerdem noch mehr Lesestoff, wenn ihr wieder im Drachenfieber seid. Neben den Änderungen am Intro ließ sich nämlich in der jüngsten Folge auch eine wichtige Figur entdecken, mehr dazu lest ihr oben im Kasten, wo ihr aucch Valis bisherige Meinung zu Staffel 3 findet.