House of the Dragon: Folge 4 endet mit einem Paukenschlag - Was der überraschende Tod für die weitere Geschichte bedeutet

Rhaenys Targaryen (Eve Best) und Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) sind wichtige Verbündete für Königin Rhaenyra. Bild: HBO.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel behandelt wesentliche Handlungsdetails aus Staffel 2 Episode 4 The Red Dragon and the Gold . Wenn ihr die neue Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr hier auf keinen Fall weiterlesen!

Mit Folge vier geht House of the Dragon endlich in die Vollen. Nachdem die Serie anderthalbt Staffeln auf den großen Thronkrieg innerhalb des Hauses Targaryen hingearbeitet hat, bricht dieser in der neuen Episode mit aller Gewalt aus. Die Heere der Schwarzen und der Grünen treffen in der Schlacht von Rook's Rest aufeinander.

Dabei kommt auch mindestens ein Drachenreiter ums Leben. Wir erklären, welche Folgen das Ereignis für den weiteren Verlauf der Serie haben wird.

2:19 House of the Dragon: In Staffel 2 entbrennt ein erbitterter Krieg um den Eisernen Thron

In Episode 4 plant Ser Criston Cole (Fabien Frankel) mit einem geschickten Schachzug, Rhaenyras Heimatfestung Drachenstein vom Festland von Westeros abzuschneiden. Er will Rook's Rest belagern und damit Rhaenyra (Emma D'Arcy) dazu zwingen, einen Drachenreiter zur Verteidigung dieser strategisch wichtigen Burg zu entsenden.

Angriff aus dem Hinterhalt

Insgeheim hat sich Ser Criston für diesen Plan Hilfe von Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) geholt, dem kriegslüsternen Bruder von König Aegon II. (Tom Glynn-Carney). Dieser soll mit seinem gigantischen Drachen Vhagar im Hinterhalt lauern, bis der feindliche Reiter eintrifft und dann vernichtend zuschlagen. Doch der Plan hat einen Preis, denn nicht alles läuft wie geplant.

Mit Rhaenys Targaryen (Eve Best) schickt Rhaenyra nämlich ihre mit Abstand erfahrenste Drachenreiterin. Mit ihrer Feuerechse Meleys kann diese den Truppen der Grünen zu Beginn der Schlacht herbe Verluste zufügen. Doch das hat Criston Cole einkalkuliert.

Dann greift allerdings unerwartet König Aegon auf seinem eigenen Drachen Sunfyre in die Schlacht ein. Getrieben vom Drang, selbst große Taten zu vollbringen, lässt er sich auf einen Zweikampf mit Rhaenys ein - und gerät so ins Kreuzfeuer.

Denn Aemond, der mit seinem Drachen auf Lauer gelegen hat, verspürt wenig Zuneigung für den eigenen Bruder und greift Rhaenys trotzdem an - ein wenig Kollateralschaden kann ja mal vorkommen. Aegon und Sunfyre geraten in Vhagars Feuerstrahl und stürzen zum Entsetzen von Ser Criston ab.

Rhaenys Entscheidung

Damit ist die Schlacht allerdings nicht vorbei. Denn obwohl Rhaenys mit dem vermeintlichen Tod des feindlichen Königs als Siegerin davonfliegen könnte, entscheidet sie sich, auf dem Schlachtfeld zu bleiben und sich Aemond zu stellen. Sie hofft, mit dessen Tod auch den Krieg beenden zu können. Wohl wissend, dass der Kampf auch ihren Untergang bedeuten kann.

Rhaenys Targaryen reitet in die Schlacht. Mit ihrem Drachen Meleys ist sie die erfahrenste Reiterin. Bild: HBO.

So kommt es, wie es kommen muss. In einem Überraschungsmanöver gelingt es Aemond Rhaenys aus einem toten Winkel von unten anzugreifen - ähnlich wie er auch schon Lucerys Velaryon in Staffel eins attackiert hatte. So kann Vhagar Rhaenys' Drachen Meleys tödlich verwunden. Echse und Reiter stürzen zu Boden, Rhaenys wird unter den Trümmern begraben.

Welche Konsequenzen hat Rhaenys Tod?

Rhaenys Tod ist ein schwerer Schlag für Rhaenyras Partei im Krieg um den Eisernen Thron. Denn er bedeutet nicht nur den Verlust ihrer besten Drachenreiterin, sondern auch einer treuen und besonnenen Beraterin in Rhaenyras Kronrat.

Rhaenys Ehemann Corlys Velaryon (Steve Toussaint) hat Rhaenyra zudem nie zu 100 Prozent vertraut, Rhaenys Tod könnte hier für Zwietracht und Verstimmungen sorgen. Das ist problematisch, denn Corlys ist als Lord von Driftmark mit seiner Flotte einer der wichtigsten Unterstützer der Schwarzen.

