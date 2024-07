House of the Dragon Staffel 2 - Wer ist tot, wer am Leben? Das Ende von Folge 4 erklärt

Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) hat unterschiedliche Ansichten, wie der Krieg zu führen ist, als sein Bruder Aegon (Tom Glynn-Carney). In der Schlacht um Rook's Rest sind allerdings beide gleichermaßen involviert.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel behandelt wesentliche Handlungsdetails aus Staffel 2 Episode 4 The Red Dragon and the Gold . Wenn ihr die neue Folge bislang nicht gesehen habt, solltet ihr hier auf keinen Fall weiterlesen!

Die vierte Folge von House of the Dragon ist wohl die bisher blutigste in der Geschichte der Serie. Nachdem das Game-of-Thrones-Spinoff lange auf den großen Thronkrieg innerhalb des Hauses Targaryen hingearbeitet hat, bricht dieser in der neuen Episode mit aller Gewalt aus.

In der Schlacht von Rook's Rest treffen die Armeen der Schwarzen und der Grünen erstmals aufeinander, auch Drachen sind auf beiden Seiten in der Schlacht involviert. Am Ende der Folge kommt auch mindestens ein Drachenreiter ums Leben. Wir erklären das unübersichtliche Ende.

2:19 House of the Dragon: In Staffel 2 entbrennt ein erbitterter Krieg um den Eisernen Thron

Wir haben euch gewarnt, jetzt folgen Spoiler: Die Schlacht von Rooks Rest ist für beide Seiten der Targaryens verlustreich. Ser Criston Cole (Fabien Frankel) verliert im Drachenfeuer zahlreiche Männer. Rhaenyras Partei verliert mit Rhaenys Targaryen (Eve Best) ihre erfahrenste Drachenreiterin.

Diese kommt ums Leben, weil Ser Criston gemeinsam mit Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) einen Hinterhalt für sie vorbereitet hat. In dem Duell gibt es aber noch ein weiteres unvorhergesehenes Opfer. König Aegon (Tom Glynn-Carney) greift getrieben vom eigenen Geltungsdrang in die Schlacht ein und kommt ins ... Kreuzfeuer der Drachen.

Der König ist tot, lang lebe der König?

Im Gegensatz zu Rhaenys lässt die Folge die Zuschauer bei Aegon bewusst im Unklaren, ob dieser das gleiche Schicksal erleidet oder den Absturz überlebt hat. Viele Fans stellen sich daher nun die Frage, ob der König der Grünen tot ist und Rhaenyra damit den Krieg gewonnen hat.

Die Antwort darauf liefert die Buchvorlage von Game-of-Thrones-Autor George R. R. Martin. Im Roman Fire & Blood wird Aegon in der Schlacht von Rook's Rest zwar schwer verwundet, jedoch nicht getötet -sonst wäre der Tanz der Drachen ja auch zu schnell vorbei.

Ihn zu töten, würde eine grobe Verletzung des Buch-Kanons bedeuten. Stattdessen wird Aegons Verwundung im weiteren Verlauf der Handlung als aufopferungsvolles Heldentum stilisiert. Trotzdem lässt sich House of the Dragon bei der Umsetzung des Stoffes einige Freiheiten - vor allem bei der Beziehung zwischen Aemond und Aegon.

Denn in der aktuellen Folge wird deutlich impliziert, dass Aemond bewusst versucht, seinen Bruder zu töten oder dessen Tod zumindest billigend in Kauf nimmt. Im Buch gehen die beiden dagegen gemeinsam gegen Rhaenys vor. Auch hier ist Aemond aber insgeheim der Überzeugung, der bessere König zu sein.

Ihr wollt weitere interessante Neuigkeiten rund um House of the Dragon erfahren? Dann schaut doch mal bei einem unserer Artikel in der obigen Linkbox vorbei. Dort bekommt ihr immer automatisch die frischesten News aus den Sieben Königslanden serviert.