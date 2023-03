Bei House of the Dragon wird wohl weiter in die Zukunft geplant. Bildquelle: HBO

House of the Dragon bekommt eine Staffel 2 - nur nicht allzu bald. Frühestens im Sommer 2024 ist es soweit und dabei soll die neue Season sogar kürzer als die erste ausfallen. Das ist aber kein Grund zur Panik - ganz im Gegenteil! Denn die Entscheidung bringt offenbar einen positiven Nebeneffekt mit sich.

Weniger House of the Dragon ist mehr House of the Dragon

Nur acht statt zehn Folgen: Wie Deadline berichtet, soll Staffel 2 von House of the Dragon mit weniger Folgen als noch die erste daherkommen. Demnach hat HBO die Folgenzahl der anstehenden Season von zehn auf acht reduziert.

Was steckt dahinter? Warner Bros. Discovery setzt aktuell auf einen groß angelegten Kostenspar-Plan, doch House of the Dragon soll nicht unmittelbar davon betroffen sein. Gegenüber Deadline bekräftigt ein Vertreter von HBO, dass hinter der Entscheidung viel eher storytechnische Gründe stecken.

Das große Ganze: So soll es für einen abgeschlossenen Handlungsbogen in der zweiten Season mehr Sinn ergeben, die Folgen von insgesamt zehn auf acht runter zu kürzen und damit einen Teil davon auf eine Staffel 3 zu legen. Eine wichtige Schlacht, die für Season 2 geplant war, soll demnach in die dritte geschrieben werden.

Das sind die guten Nachrichten: Demnach plant HBO also viel eher weitreichend in die Zukunft und nicht nur von Staffel zu Staffel. Außerdem ist eine dritte Season damit so gut wie bestätigt. In Anbetracht des bahnbrechenden Erfolgs von House of the Dragons, den Kritiken und den Zuschauerzahlen ist diese Entwicklung allerdings nicht allzu verwunderlich.

Wie viele Staffeln wird es insgesamt geben? Das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch immer nicht geklärt. HBO schwankt derzeit wohl noch zwischen insgesamt drei oder vier Staffeln, die George R.R. Martins Geschichte um Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), Daemon Targaryen (Matt Smith) und Alicent Hightower (Olivia Cooke) zu Ende erzählen soll. Abwarten.

Was haltet ihr von der Entscheidung, dass Staffel 2 von House of the Dragon kürzer wird als die erste Season? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neuen Folgen des Spin-Offs zu Game of Thrones? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!