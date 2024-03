House of the Dragon: In Staffel 2 kehrt offenbar ein Charakter zurück, der eigentlich längst tot ist

Vielleicht haben wir die Mutter von Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon nicht zum letzten Mal gesehen. Bildquelle: HBO

So hart und konsequent die Welt von Game of Thrones auch ist, der ein oder andere Charakter ist tatsächlich schon von den Toten zurückgekehrt. Fragt nur mal Jon Snow, Beric Dondarrion oder Lady Stoneheart. Jetzt sieht es ganz danach aus, als würde es auch in House of the Dragon zu einer Wiederbelebung kommen.

Welche tote Figur kehrt (vielleicht) in Staffel 2 zurück?

Denn die Schauspielagentur Independent Talent hat für Staffel 2 einen Auftritt von Sian Brooke in Aussicht gestellt. Brooke war bereits in der ersten Season von House of the Dragon zu sehen - und zwar in der Rolle von Königin Aemma Arryn, der Ehefrau von Viserys I. Targaryen (Paddy Considine).

Und ja, sie ist eigentlich bereits in der allerersten Folge der TV-Serie bei der Geburt ihres Sohnes Baelon gestorben. Was hat es also mit dem Teaser auf sich?

König Viyerys I. Targaryen (Paddy Considine) und Königin Aemma Arryn (Sian Brooke) in Staffel 1 von House of the Dragon. Bildquelle: HBO

Das Wichtigste zuerst: Damit ist natürlich nicht offiziell bestätigt, dass Sian Brooke wirklich als Aemma Arryn in Staffel 2 auftritt. Auffällig ist der Post von Independent Talent aber dennoch, da der sich explizit um die neue Season von House of the Dragon dreht.

Sollte Sian Brooke tatsächlich in der Rolle von Aemma Arryn zurückkehren, bedeutet das natürlich nicht, dass ihr Charakter von den Toten aufersteht. Vor allem, da es in der direkten Buchvorlage Feuer und Blut von George R.R. Martin nicht zu einem vergleichbaren Vorfall gekommen ist.

Viel eher liegt die Vermutung nahe, dass wir Aemma Arryn nochmal im Zuge eines Flashbacks, einer Vision oder Traumsequenz wiedersehen. Und dabei könnte ihre Tochter Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) ins Spiel kommen, die sich so vielleicht an ihre Mutter erinnert.

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

Zum aktuellen Zeitpunkt handelt es sich dabei natürlich um bloße Spekulation. Eine finale Antwort bekommen wir letztlich, sobald Staffel 2 von House of the Dragon im Juni 2024 startet - in Deutschland mit ziemlicher Sicherheit wieder bei Sky beziehungsweise Wow.

Mehr zu House of the Dragon, was wir schon jetzt zu Staffel 2 wissen und an welchen Spin-offs zu Game of Thrones HBO aktuell noch arbeitet, erfahrt ihr unter den obigen Links.

