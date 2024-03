House of the Dragon: Staffel 2 hat jetzt für 2024 einen konkreten Release-Monat

Über diese Nachricht dürfte sich sogar Daemon Targaryen freuen. Bildquelle: HBO

Staffel 2 von House of the Dragon startet im Juni 2024 - das hat mit J.B. Perrette einer der Chefs von Warner Bros. (via Variety) offiziell bestätigt. Bisher war lediglich bekannt, dass es mit dem ersten Spin-Off zu Game of Thrones irgendwann dieses Jahr weitergehen soll - jetzt kennen wir zumindest schon einmal den konkreten Monat.

Der Release von mehr House of the Dragon rückt näher

Ein konkreter Release-Termin lässt derweil noch auf sich warten, diesbezüglich müssen sich Fans noch in Geduld üben. Übrigens hat sich damit Matt Smith offenbar geirrt: Im Januar meinte der Darsteller von Daemon Targaryen noch, dass es bereits im August 2024 mit House of the Dragon weitergeht - ganz so lange müssen wir dann doch nicht warten.

Damit wird der Juni ein spannender Monat für Serien-Fans: Neben House of the Dragon werden auch The Boys und The Bear fortgesetzt.

Übrigens gibt es bereits einen ersten Trailer zu Staffel 2 von House of the Dragon. Wenn ihr schon jetzt wissen wollt, wie der Kampf der Targaryens gegen die Hightowers weitergeht, bekommt ihr im folgenden Video einen konkreten Eindruck davon:

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

Was ihr sonst zu Staffel 2 wissen solltet

House of the Dragon: Staffel 2 wird in Deutschland erneut bei Sky zum Streaming zur Verfügung stehen. Auf eine wichtige Änderung solltet ihr euch dabei einstellen: Statt zehn Episoden wird die zweite Staffel nur acht umfassen.

Das hat aber einen guten Grund: Eine große und wichtige Schlacht wird erst in der dritten Staffel stattfinden, weil es story-technisch nicht so ganz zur zweiten Season passt. Und ja, damit habt ihr richtig gelesen: An den Staffeln 3 und 4 zu House of the Dragon wird bereits gearbeitet. George R.R. Martin zufolge ist danach dann Schluss.

Fans müssen jedoch nicht verzagen, immerhin arbeitet HBO an einer ganzen Palette neuer Spin-offs zu Game of Thrones: 2024 wird so zum Beispiel noch die Geschichte von Dunk und Egg verfilmt, die etwa 90 Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie stattfindet.

Mehr Fantasy-Nachschub bekommt ihr 2024 übrigens auch mit Staffel 2 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Irgendwann dieses Jahr sollen die neuen Folgen der TV-Serie bei Amazon Prime landen. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut hat euch die erste Staffel von House of the Dragon gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die zweite Season des Spin-offs zu Game of Thrones? Welche Geschichte aus dem Universum von George R.R. Martins Fantasy-Romanen sollte eurer Meinung nach unbedingt noch verfilmt werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!