Game of Thrones: George R.R. Martin gibt zu seinem nächsten Buch ein Update, das wirklich niemand hören will

Eigentlich dürften Fans George R.R. Martin längst in den Knast stecken. Vor Jahren posaunte der Autor von Game of Thrones in seinem Blog heraus: Sollte The Winds of Winter nicht bis zum 29. Juli 2020 erscheinen, dürften seine Leser ihn verhaften! Doch (offensichtlich) wurde der vorletzte Teil des Lieds von Eis und Feuer bis heute nicht veröffentlicht.

So weit, wie vor einem Jahr?

Damit ist es mittlerweile stolze 12 Jahre her, seit mit A Dance with Dragons der bis dato letzte GoT-Roman erschienen ist. Jetzt gibt George R.R. Martin im Bangcast ein neues Update zu seinem Schreibprozess, das zugegebenermaßen alles andere als Hoffnung macht.

Denn ihm zufolge hat er aktuell circa 1.100 bis 1.200 Seiten von The Winds of Winter fertig und noch hunderte vor sich. Und wer sich an ein Interview des Autors mit Stephen Colbert im Dezember 2022 erinnert, dem dürfte auffallen: So weit war George R.R. Marin schon vor einem Jahr!

Warum The Winds of Winter so lange braucht

Damit geht der Schreibprozess von The Winds of Winter offenbar nur schleppend voran - und dessen ist sich auch George R.R. Martin auch vollkommen bewusst. Über die Jahre hinweg hat sich George R.R. Martin mit jeder Verschiebung wieder und wieder bei seinen Fans entschuldigt: Weil sein Fantasy-Universum mittlerweile so komplex und umfangreich geworden ist, hat Martin Schwierigkeiten, mit dem Schreiben voranzukommen.

Fairerweise lässt sich George R.R. Martin aber auch von seiner Arbeit an The Winds of Winter gerne mal ablenken. So arbeitet er beispielsweise mit HBO an neuen TV-Serien zu Game of Thrones, wie zum Beispiel House of the Dragon oder Dunk & Egg, während sich insgesamt acht Spin-Offs in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden.

Dass sich der ein oder andere Fantasy-Fan damit auch über Martins Fortschritte an The Winds of Winter lustig macht, dessen ist sich der Autor auch selbst bewusst. So nahm George R.R. Martin die Memes zum langen Warten auf seinen vorletzten Roman selbst mit Humor:

Ob und wann The Winds of Winter in Anbetracht des neuesten Updates von George R.R. Martin jemals erscheint, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Fans von Game of Thrones müssen sich weiterhin in Geduld üben - was sie nach 12 Jahren ja mittlerweile gewohnt sein dürften.

