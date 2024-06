House of the Dragon: Für Staffel 2 spielt der TV-Termin auf Sky keine Rolle mehr - alle Infos

Bisher liefen Game of Thrones und House of the Dragon am Releasetag auch linear bei Sky. Damit ist jetzt Schluss.

Dem klassischen linearen Fernsehen geht es ähnlich wie der gedruckten Zeitung. Schon seit Jahren wird beiden von Fatalisten der schleichende, aber unabwendbare Tod vorausgesagt. Doch auch wenn Printauflage und Zuschauerzahlen stetig sinken, ist dieses schreckliche Schicksal noch immer nicht eingetreten – und wird es wohl auch nicht.

Eine bittere Pille müssen die Fernsehzuschauer unter euch nun aber schlucken. Denn sie müssen ohne die zweite Staffel von House of the Dragon auskommen – zumindest vorerst. Denn wie der Bezahlsender Sky nun bekannt gab, wird es für Staffel 2 zum Release keine Ausstrahlung im linearen TV geben.

Bisher hatte Sky die neuen Folgen von Game of Thrones und dessen Spinoff-Serie House of the Dragon in Deutschland am Abend nach der amerikanischen Premiere zur besten Sendezeit auf Sky Altantic gezeigt. Dieser Sendeplatz fällt für Staffel 2 jetzt allerdings weg.

12:53 House of the Dragon: Der offizielle Story-Recap bringt euch vor Staffel 2 auf den aktuellen Stand

Wo könnt ihr House of the Dragon schauen?

Stattdessen hat sich Sky entschieden, die neuen Folgen zeitgleich mit dem US-Release zum Streaming freizugeben. Zum Anschauen benötigt ihr ein Abonnement der Dienste Sky oder WOW.

Das Gute: Damit könnt ihr House of the Dragon Staffel 2 anschauen, wo und wann immer es euch beliebt und seid nicht an einen bestimmten TV-Termin gebunden.

Zur optimalen Vorbereitung auf die neuen Folgen haben wir euch den Story-Recap von Staffel 1 oben verlinkt. Alternativ könnt ihr euch die erste Staffel momentan auch ganz klassisch linear bei Sky Atlantic ansehen.

Sehr wahrscheinlich werden auch die Episoden der zweiten Staffel später noch einen linearen Sendeplatz bekommen, allerdings nicht zum Release.

Wird es Staffel 2 auch im Free-TV geben?

Zwar ist eine Free-TV-Premiere der neuen Folgen von House of the Dragon bislang nicht bestätigt, allerdings ist davon auszugehen, dass die Folgen zu einem späteren Zeitpunkt auch ihren Weg ins klassische Fernsehen finden werden. In den letzten Jahren wurden die Folgen etwa mehrere Monate später auf den Privatsendern RTL und ProSieben gezeigt.

Wann geht's los?

House of the Dragen Staffel 2 startet in Deutschland am Montag, dem 17. Juni 2024. Jede Woche soll dann immer montags eine weitere Folge erscheinen. Die Staffel wird acht Folgen haben. Zum Anschauen benötigt ihr ein Sky-Abo, das aktuell mit rund 6 Euro im Monat zu Buche schlägt.

Eure Meinung ist gefragt: Habt ihr Game of Thrones, beziehungsweise House of the Dragon bisher im klassischen Fernsehen geschaut oder habt ihr die Folgen schon immer online gestreamt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!