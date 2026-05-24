»Wir gingen durch die Hölle« Vor 24 Jahren stand Karl Urban für Herr der Ringe vor der Kamera, bei den Dreharbeiten für The Boys sieht er eine große Gemeinsamkeit

Karl Urban sieht in den Dreharbeiten von The Boys und Herr der Ringe eine große Gemeinsamkeit. Bildquelle: Amazon Prime (Hintergrund); Warner Bros. Film GmbH (rechts).

Dank seiner Rollen als Billy Butcher in The Boys und als Johnny Cage in Mortal Kombat 2 ist Karl Urban aktuell in aller Munde. Zuvor war er bereits in mehreren anderen großen Film-Universen vertreten, darunter Star Trek und Marvel. Seinen ersten kleinen Durchbruch feierte Urban jedoch kurz nach der Jahrtausendwende mit seiner Rolle als Éomer in der Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson.

Wie etwa CBR berichtet, war Urban zu Gast auf der Emerald City Comic Con in Seattle und sprach über seine Arbeit an den Tolkien-Verfilmungen. Dabei wurde er gebeten, die Herausforderungen der Dreharbeiten von HdR mit denen von The Boys zu vergleichen.

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Urban erklärt, dass der Job damals wie heute im Kern derselbe sei. Am Anfang seiner Karriere sei aber noch vieles komplett neu für ihn gewesen.

Ja, also, im Grunde ist es derselbe Job, denke ich. Weißt du, wenn ich an Herr der Ringe denke, es war noch früh in meiner Karriere, dann erinnere ich mich an den ersten Tag am Set. Die größte Herausforderung war es, meine eigenen Nerven zu kontrollieren, weil ich zum größten Film des Planeten gegangen bin. Da war buchstäblich ein Cast aus 200 Typen, die als Orks verkleidet waren, und du wurdest in die Mitte geworfen. Du ziehst deine Rüstung an, du bekommst ein Schwert, und du sitzt auf einem Pferderücken. Und sie halten die Kamera auf dich und du tust alles, was du kannst, um nicht gefeuert zu werden - zumindest an diesem Punkt.

Das hat Urban wichtige Lektionen gelehrt und ihn für spätere Rollen geprägt, darunter in The Boys. Dabei hebt er hervor, dass er von anderen Schauspielgrößen gelernt hat.

Das war so eine wichtige Erfahrung für mich als junger Schauspieler. Mit Leuten zusammenzuarbeiten wie Sir Peter Jackson, Ian McKellen und Viggo Mortensen und sie zu sehen, und sich ihrer Arbeit anzunähern. Und dann ein Zeitsprung zu The Boys. Viele der Dinge, die ich in Herr der Ringe gelernt habe, konnte ich in The Boys anwenden.

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Welche Dinge Urban konkret übernehmen konnte, führt der Schauspieler leider nicht weiter aus. Dafür redet er jedoch über eine große Gemeinsamkeit zwischen den Dreharbeiten der Fantasy-Filme und der Superhelden-Serie.

Die eine Sache, die beide gemeinsam hatten, war die Stärke des Zusammenhalts innerhalb der Casts. Ich bin super eng mit dem Cast von The Boys, wir sind fünf Staffeln durch die Hölle und zurückgegangen - und bei Herr der Ringe war es ziemlich ähnlich.

In der Vergangenheit berichteten wir bereits häufiger von den abenteuerlichen Dreharbeiten der Herr-der-Ringe-Filme. Und auch Peter Jackson hat schon viele Male erklärt, dass die Trilogie nur entstanden sei, weil er seine eigenen Fähigkeiten überschätzt und die Schwere der Aufgaben unterschätzt hat.

Nachdem Peter Jackson für die Hobbit-Filme zurück nach Mittelerde gereist war, sitzt er bei The Hunt for Gollum nicht auf dem Regie-Stuhl. Der US-Amerikaner widmet sich stattdessen einer völlig anderen Fortsetzung, nämlich Tim und Struppi. Die aktuelle Verfilmung stammt aus dem Jahr 2011, dort war Jackson als Produzent tätig. Was wir bereits über den nächsten Teil wissen, erfahrt ihr in der Linkbox weiter oben.