House of the Dragon: Wie viele Staffeln und Folgen sind geplant? George R.R. Martin liefert die Antwort

Season 1 von House of the Dragon nähert sich ihrem Ende, während die zweite längst bestätigt wurde. Doch wie lange tanzen die Drachen letztendlich im TV-Format? Diese Frage beantwortet George R.R. Martin jetzt im Zuge eines neun Blogposts: Der Autor von Game of Thrones verrät, dass für House of the Dragon insgesamt vier Staffeln mit jeweils zehn Episoden geplant sind.

4 Staffeln für den Drachentanz

Das ist zumindest der aktuelle Plan für die Zukunft der TV-Serie, um den Tanz der Drachen abzudecken. Dabei handelt es sich um den familieninternen Konflikt der Targaryens um den Eisernen Thron, der nach der achten Folge von Staffel 1 so richtig Fahrt aufnehmen dürfte.

Wirklich überraschend ist das übrigens nicht: Schon im Juli 2022 will TheHollywoodReporter erfahren haben, dass für House of the Dragons nicht mehr als drei bis vier Staffeln geplant seien. Damit fällt das Prequel natürlich spürbar kompakter als die Mutter-Serie Game of Thrones auf. George R.R. Martin zufolge sei der geplante Umfang aber ausreichend genug, um dem Tanz der Drachen aus seinem Roman Feuer und Blut gerecht zu werden.

Zuvor schlossen aber die Showrunner Miguel Sapochnik und Ryan J. Condal nicht aus, dass sich House of the Dragon auch anderen Kapiteln der Familiengeschichte der Targaryens widmen könnte. Immerhin deckt Feuer und Blut nicht nur den Tanz der Drachen, sondern beispielsweise auch die Eroberung von Westeros durch Aegon, dem I. ab - ein geplantes zweite Buch von George R.R. Martin soll die Lücke zu Game of Thrones schließen.

Es wäre aber denkbar, dass sich diesen Geschichten andere TV-Projekte widmen, sodass House of the Dragon nicht verwässert wird. Immerhin hat HBO zum aktuellen Zeitpunkt mehr als genug zusätzliche Serien in Planung, die das Universum von Game of Thrones weiter ausbauen sollen. So soll beispielsweise die Geschichte von Jon Snow (Kit Harington) fortgesetzt werden, während beispielsweise auch für Robert Baratheons Rebellion gegen König Aerys II. Targaryen eine TV-Adaption geplant ist.

Was HBO aktuell alles plant: Mehr Infos über die Spin-offs, Prequels und Sequels zu Game of Thrones findet ihr hier:

69 5 "Game of Thrones 2" kommt HBO entwickelt Sequel-Serie und bringt Jon Snow zurück

Wann geht es mit House of the Dragon weiter?

Kurz nach dem Start von House of the Dragon hat es nicht lange gedauert, bis HBO die TV-Serie offiziell um eine zweite Staffel verlängerte. Kein Wunder, kam das Prequel zu Game of Thrones sowohl bei Kritikern als auch bei Fans richtig gut an und brach außerdem ebenso gleich Zuschauerrekorde.

Der Dreh der zweiten Season von House of the Dragon soll im Frühling 2023 beginnen. Damit ist ein Release der neuen Folgen Anfang 2024 realistisch. Für Staffel 2 wird allerdings Showrunner Miguel Sapochnik nicht zurückkehren, der sich in Zukunft anderen Projekten widmen wird.

Sapochnik setzte ein paar der besten Game of Thrones-Episoden wie zum Beispiel Hartheim oder Die Schlacht der Bastarde in Szene. An seine Stelle tritt Alan Taylor für House of the Dragon. Mehr zu dem Showrunner-Wechsel könnt ihr hier nachlesen:

41 3 House of the Dragon Showrunner steigt aus - trotz gebrochener Rekorde und riesigem Erfolg

Was haltet ihr von der geplanten Staffel- und Folgenanzahl für House of the Dragon? Welchen Geschichten aus Westeros sollten eurer Meinung nach TV-Serien gewidmet werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!