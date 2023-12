Aus Avengers 3 wurde in letzter Minute eine sehr wichtige Hulk-Szene rausgeschnitten

Seit Endgame haben Hulk und Bruce Banner Frieden geschlossen.

Nach dem düsteren Ende von Avengers: Infinity War trafen Marvel-Fans in Endgame auf einen ganz neuen grünen Avenger: Abseits der Leinwand hatten der Hulk und Bruce Banner (Mark Ruffalo) offenbar dauerhaften Frieden geschlossen. Der Held erschien nun als dauerhaft grüne und übermenschlich starke Gestalt, die aber dennoch die Intelligenz des Wissenschaftlers besaß.

Doch was war da hinter den Kulissen passiert? Wie nun die Regisseure Anthony und Joe Russo, sowie der Drehbuchautor Stephen McFeely verraten, sollte die Verwandlung in Professor Hulk eigentlich in Infinity War gezeigt werden. Das erfahren wir im Audiokommentar zu Avengers: Endgame.

Was sollte passieren?

Als die Avengers in Wakanda gegen die Armee von Thanos kämpfen, will sich der Hulk nicht zeigen, und Bruce muss stattdessen in den von Tony Stark gebauten Hulk-Buster-Anzug steigen. Als den Helden schon eine Niederlage droht, erscheint Thor auf dem Schlachtfeld, und ändert den Verlauf der Schlacht zugunsten der Avengers. Zuvor sollte aber eigentlich noch der Hulk einen großen Auftritt haben:

Die Erschaffung von Smart Hulk sollte eigentlich in Infinity War geschehen. [...] Es ging in seiner Geschichte darum, dass Banner und Hulk nicht miteinander zurechtkamen. Hulk kam nicht heraus, um ihm zu helfen. In größter Not machen sie eine Art Kompromiss: Smart Hulk bricht aus der Rüstung hervor und verprügelt erbarmungslos Cull Obsidian. Stephen McFeely

In der fertigen Fassung kam der Hulk allerdings dann gar nicht in der Schlacht um Wakanda vor, obwohl er zuvor noch in einem Trailer zu sehen war:

2:26 Avengers: Infinity War - Der erste Trailer zu Marvels Avengers 3 - Der erste Trailer zu Marvels Avengers 3

Es hätte nicht zum Ton gepasst

Tatsächlich gibt es einen einfachen Grund, aus dem man sich entschieden hat, die Szene zu entfernen. Dieser Erfolg habe einfach nicht in den dritten Akt des Films gepasst, in dem es vorrangig um die Verluste für die Avengers und die Vorbereitung auf den Snap von Thanos geht.

Auch habe man die Szene einem Probe-Publikum gezeigt, das wohl ebenfalls nicht davon angetan war und sie nicht akzeptiert hat. Joe Russo ist der Meinung, die Verwandlung wäre dann einfach zu schnell passiert. Wie sein Bruder Anthony ergänzt, hätte man am Höhepunkt des Films einfach nicht die Zeit gehabt, diese Geschichte auf eine befriedigende Art zu erzählen. Stattdessen verzichtete man ganz darauf.

Wart ihr damals enttäuscht, dass der Hulk in Infinity War keinen großen Auftritt in Wakanda mehr bekam? Oder sind euch andere Helden wichtiger? Was hättet ihr von der geplanten Szene für Infinity War gehalten? Und findet ihr, dass die Verwandlung auf andere Weise thematisiert werden sollte? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!