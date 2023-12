2024 sieht es mit neuen Marvel-Filmen mau aus, dafür starten gleich vier neue Serien bei Disney Plus

Einen animierten T'Challa gab es bereits in What If zu sehen, dort allerdings als Starlord.

Neue Kinofilme bekommen Fans des Marvel Cinematic Universe nach The Marvels so schnell nicht: Nächstes Jahr startet ausschließlich Deadpool 3 in den Kinos, während Captain America: New World Order und Thunderbolts auf 2025 verschoben wurden. Doch immerhin auf Disney Plus werden 2024 mit der neuesten Ankündigung insgesamt vier Serien veröffentlicht.

Was kommt auf Disney Plus?

Neu angekündigt wurde nun die Animationsserie Eyes of Wakanda, in der es natürlich um das fiktive Land Wakanda und dessen Superhelden Black Panther geht. Einen Trailer gibt es aber leider noch nicht zu sehen, Details zum Plot sind ebenfalls nicht bekannt. Bereits bestätigt waren für 2024 vier Serien, nämlich:

Agatha: Darkhold Diaries: Die Hexe Agatha, die in Wanda Vision im Hintergrund ihre Fäden zog, bekommt eine eigene Serie, bei der es sich um eine Komödie handeln soll.

Die Hexe Agatha, die in Wanda Vision im Hintergrund ihre Fäden zog, bekommt eine eigene Serie, bei der es sich um eine Komödie handeln soll. Echo: Der ersten gehörlosen Heldin im MCU konnten wir bereits in Hawkeye begegnen. Die neue Serie beschäftigt sich offenbar mit der Herkunftsgeschichte von Echo und lässt uns wieder auf Kingpin treffen.

Der ersten gehörlosen Heldin im MCU konnten wir bereits in Hawkeye begegnen. Die neue Serie beschäftigt sich offenbar mit der Herkunftsgeschichte von Echo und lässt uns wieder auf Kingpin treffen. X-Men 97' : Eine offizielle Fortsetzung der Animationsserie aus den Neunzigern, die direkt an diese anknüpft. Wir können uns auf ein Wiedersehen mit X-Men-Helden wie Professor X, Rogue, Storm, Cyclops und anderen freuen.

: Eine offizielle Fortsetzung der Animationsserie aus den Neunzigern, die direkt an diese anknüpft. Wir können uns auf ein Wiedersehen mit X-Men-Helden wie Professor X, Rogue, Storm, Cyclops und anderen freuen. Your Friendly Neighborhood Spider-Man (zuvor Spider-Man: Freshman Year): Die Animationsserie hat zwar einen neuen Namen, aber es geht wohl immer noch um die Anfänge des Superhelden und die Zeit vor Captain America: Civil War.

1:54 Echo: Im ersten Trailer zur neuen Marvel-Serie ist Vincent D'Onofrio als Kingpin zurück

Möglicherweise erscheint nächstes Jahr auch noch Marvel Zombies, hier ist jedoch noch kein offizieller Termin bekannt. Zuerst kommt allerdings noch am 22. Dezember 2023 die zweite Staffel der Animationsserie What If. Eine vollständige Übersicht aller neuen Marvel-Serien findet ihr hier.

Während übrigens 2024 Deadpool 3 der einzige MCU-Film bleibt, gibt es durchaus noch mehr von Marvel zu sehen: Im Kino werden nämlich Madame Web, Kraven und Venom 3 gezeigt.

Auf welchen Film oder welche Serie von Marvel freut ihr euch am meisten? Seid ihr neugierig auf die düsteren Geschichten von Echo oder Daredevil? Oder begeistert euch die Ankündigung einer Black-Panther-Serie? Wie gefielen euch die letzten Serien aus dem MCU wie Loki oder The Marvels? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!