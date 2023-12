Auch ohne James Gunn sollen die Guardians of the Galaxy bei Marvel eine Zukunft haben

Wie geht es weiter mit den Guardians of the Galaxy? Regisseur James Gunn hat seine ganz eigenen Vorstellungen. (Quelle des Originalbilds: Disney / Marvel)

James Gunn hat mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 seinen Abschied aus dem Marvel Cinematic Universe besiegelt. Nicht etwa, weil der Film beim Publikum schlecht ankam (hier geht's zu unserer Filmkritik) oder die Einspielergebnisse nicht gepasst hätten, sondern weil er zu diesem Zeitpunkt bereits als neuer Kreativchef beim Konkurrenten von DC feststand.

Dennoch hat er einen ganz konkreten Wunsch, wie es in Zukunft mit den Guardians of the Galaxy weitergehen sollte. Ob Marvel auf ihn hört, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt, aber wir schauen uns seine Idee trotzdem mal an.

Die neuen Guardians sollen fortbestehen

Bevor wir loslegen, möchten wir an dieser Stelle eine zumindest kleine Spoiler-Warnung vorausschicken: Falls ihr GotG Vol. 3 noch nicht gesehen habt, ist es unvermeidlich, dass ihr nun einige wichtige Handlungspunkte erfahrt, falls ihr weiterlest. Inzwischen gibt's den Film auch auf Disney Plus, falls ihr ein Abo habt, könntet ihr euch den Film also problemlos anschauen:

0:30 Guardians of the Galaxy Vol. 3 gibt's inzwischen auch auf Disney Plus samt eigenem Trailer

James Gunn wurde auf dem Social Network Threads von Fans mit Fragen bombardiert und wie üblich für den Regisseur hat er sich die Zeit genommen, auf möglichst viele davon zu antworten. Zwei Rückmeldungen von ihm stießen auf besonders großes Interesse, nämlich auf die Fragen:

Wie ist sein Verhältnis in seiner neuen Position zum MCU-Mastermind Kevin Feige?

Sollte Marvel die Guardians of the Galaxy fortsetzen, wer sollte nach Gunns Ansicht Regie führen?

Zur ersten Frage halten wir uns kurz: Kevin und ich verstehen uns sehr gut. Kein Wunder, selbst wenn es zwischen den beiden Herren Stunk gäbe, würde das wohl nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten.

Interessanter ist seine Antwort auf die Guardians-Frage:

Auch wenn einige Charaktere nicht zurückkehren, würde ich mich freuen, wenn GotG mit den jetzigen Mitgliedern fortgesetzt würde, und ich vertraue darauf, dass Kevin die richtige Person dafür [die Regie] auswählen wird.

Heißt im Klartext (erinnert ihr euch noch an die Spoiler-Warnung vorhin?): James Gunn wünscht sich, dass Marvel mit der am Ende des dritten Films etablierten neuen Besetzung der Guardians of the Galaxy weitermacht. Die besteht bekanntlich aus:

Dem neuen alten Mitglied Rocket als Anführer (gesprochen von Bradley Cooper)

Kraglin (Sean Gunn)

Adam Warlock (Will Poulter)

Einem mehr als ausgewachsenen Groot (gesprochen von Vin Diesel)

Dem Hund Cosmo (gesprochen von Maria Bakalova)

Phyla-Vell (Kai Zen)

Ein Vergleich mit den Comics zeigt: Alle neuen Mitglieder mit Ausnahme von Kraglin waren zu verschiedenen Zeiten bereits einmal Mitglieder bei den Guardians, aber nie zur gleichen Zeit. Gut möglich also, dass Marvel mit zukünftigen Filmen diese neue Gruppenkonstellation auch für Kenner der Vorlage schmackhaft machen möchte.

Auch Peter Quill alias Star-Lord (Chris Pratt) wird zurückkehren. Das behaupten nicht wir, das behauptet die Post-Credit-Scene von GotG Vol. 3, die mit einem Schriftzug ankündigt: The legendary Star-Lord will return . In welcher Rolle Peter dann zu sehen sein wird, ob als Mitglied der Guardians oder eher als externer Berater , ist aber unklar.

Bestätigt ist dies aber noch nicht. Derzeit gibt es keine offiziellen Infos zur Zukunft der Guardians of the Galaxy im Marvel Cinematic Universe. Was wir jedoch bereits zur Zukunft des Superhelden-Universums wissen, erfahrt ihr hier:

Würdet ihr euch über eine Fortsetzung der Guardians of the Galaxy in der neuen Zusammensetzung freuen oder ist der letzte Auftritt der alten Truppe auch euer Abschied von diesem Teil des MCUs gewesen? Was erhofft ihr euch allgemein für die Zukunft der Superheldenfilme? Freut ihr euch auf die DC-Projekte von James Gunn? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!