Die Köpfe hinter dem Sci-Fi-Strategiespiel Endless Space haben auf der gamescom 2019 in Köln ihr neues Spiel Humankind angekündigt. Dieses Mal machen sie einen Schritt in die Vergangenheit und geben uns die Kontrolle über eine menschliche Zivilisation, die wir durch die Jahrhunderte führen, um der Weltgeschichte unseren Stempel aufzudrücken.

Bekommt Civilization jetzt Konkurrenz?

Humankind erinnert auf den ersten Blick sehr an die Civilization-Serie von Firaxis. Anders als bei Civ müssen wir bei Humankind allerdings nicht eine reale Nation auswählen, der wir vorstehen wollen. Stattdessen können wir unser Volk vor Spielbeginn selber gestalten und dafür aus 60 verschiedenen Kulturen auswählen, die wir miteinander kombinieren. Dazu zählen Kulturen aus zahlreichen Menschheits-Epochen, also von der Bronzezeit bis in die Moderne.

Allerdings sind wir in der Welt von Humankind nicht alleine, sondern bekommen es wie bei Endless Space mit bis zu acht weiteren Kulturen zu tun. Um ein Spiel für uns zu entscheiden, müssen wir Ruhm aufbauen. Ruhm generieren wir mit großen Taten, darunter fallen sowohl große militärische Siege, als auch moralische Entscheidungen. Wie bei Civiliaztion wird es zudem Weltwunder geben, die wir entweder entdecken oder gleich selber errichten können.

Wie lange wir noch genau auf den möglichen Civilization-Konkurrenten warten müssen, ist noch nicht gänzlich geklärt. Bekannt ist bisher nur das Release-Jahr 2020.