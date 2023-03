Fans von Hunt: Showdown in Aufruhr: Hat Crytek etwa gerade einen neuen Boss aufgedeckt?

Wem oder was sind wir hier auf der Spur? In Hunt treibt wohl eine Echse ihr Unwesen!

Ein neuer Teaser-Cilp zu Hunt: Showdown versetzt gerade die Community des Shooters in Euphorie: Das Video kündigt die erste der neuen Questlines an, die seit neuestem mit Update 1.12 in Hunt Einzug halten.

Questlines sind thematisch miteinander verbundene Herausforderungen, die neue Gegenstände und kosmetische Verschönerungen freischalten.

Die erste heißt »The Ward of the Reptilian«. Das Thema sind Krokodile (oder Alligatoren). Sind das etwa bereits Hinweise auf einen neuen Boss? Hier der Clip:

Wie reagieren die Spieler? Auf YouTube und Twitter ist die ist die Kommentar-Atmosphäre zum Zerreißen gespannt. »Ich kann es kaum noch abwarten«, schreibt ein User und erntet zahlreiche Likes, ein anderer tippt »Wir haben gehört, ihr mögt die Jagd, also packen wir die Jagd in Hunt.«

Warum ist das Ganze so spannend? Anlass für die Hochstimmung sind die neuen Mechaniken, wie Krokodil-Fallen und Fußspuren, die verdächtig nach großen Echsen aussehen. Offenbar geht es also darum, die Schuppentiere aufzuspüren und zu erledigen. Das wirft die Theorie auf, ob es sich dabei um Bosse einer ganz neuen Kategorie handelt, die in der Hunt-Roadmap angedeutet wurden.

Die neuen Käfige stellen Hunt-Spieler derzeit vor ein Mysterium.

Worüber rätseln die Fans jetzt? Die Spannung ist deshalb so groß, weil Bosse ein zentraler Aspekt von Hunt sind. Eine neue Monster-Kategorie könnte den Ablauf von Matches grundlegend verändern. HomeReel, einer der größten Hunt-YouTuber, diskutiert sogar die Theorie, dass die neuen Alligatorenkäfige nur das Futter für ein noch größeres Monster liefern sollen, das bald durchs Bayou streifen könnte.

Wann könnte der neue Boss kommen? Die Hypothesen passen zu Cryteks Aussage, dass die neue Art Boss-Monster nicht in einem Gebäude auftaucht, sondern die Open World frei durchstreift. Das passt natürlich zur Spurensuche und dem Krokodil-Thema. Eine Bestätigung oder gar einen Termin gibt es indes nicht, lediglich vom Sommer 2023 war bisher die Rede.

Übrigens gibt's jetzt in Hunt auch ein kleines Singleplayer-Erlebnis! Fans von The Witcher erkennen dabei eine allzu bekannte Stimme wieder.

Generell hat Hunt dieses Jahr und 2024 viel vor, auch eine neue Map ist geplant. Wie gefällt euch die Idee von einem Reptilien-Boss, der sich frei in der Welt bewegen kann und erst aufgespürt werden muss? Welche Art von Monster würdet ihr euch wünschen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!