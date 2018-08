Ab sofort und bis Sonntag, den 13. August 2018 um 22 Uhr könnt ihr im Koop-basierten Horror-Shooter Hunt: Showdown kostenlos in den Sümpfen Louisianas auf Monsterjagd gehen. Bei Steam gewährt Entwickler Crytek bis zu diesem Datum zudem 20 Prozent Rabatt auf die Early-Access-Version.

Somit habt ihr, und im Idealfall ein guter Partner, die Gelegenheit, die beste Taktik zum Aufspüren und Ausschalten eines fiesen Bossmonsters zu erdenken und dann in der Hälfte der Fälle an gefräßiger Zombie-KI oder gewitzten Gegenspielern zu scheitern. Dabei droht eurem Jäger der Perma Death, was jede Runde aufs Neue große Spannung erzeugen kann.

Wenn ihr es etwas einfacher haben wollt, empfehlen wir euch unseren Einsteiger-Guide zu Hunt: Showdown. Der bereitet euch auf die recht steile Lernkurve angemessen vor und macht euch im Nu Eins mit dem Sumpf.

Crytek hat Hunt: Showdown nach einem holprigen Start in Steams Early-Access-Programm in den Folgemonaten stetig um neue Inhalte erweitert und auch unseren Hauptkritikpunkt im Early-Access-Test, die schwächelnde Performance, inzwischen weitgehend in den Griff bekommen. Für Freunde des in dieser Form noch recht jungen PvPvE-Gameplays lohnt sich also definitiv ein spielerischer Blick auf Cryteks Rückkehr ins Shooter-Geschäft.

Hunt: Showdown - Screenshots ansehen