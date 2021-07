Das Warten ist vorüber: Der düstere Hardcore-Shooter Hunt Showdown erhielt mit Update 1.6 am 20. Juli 2021 seine dritte Map DeSalle. Nach einer Testphase ist das neue Level nun also für alle Spieler verfügbar.

Großer Patch: DeSalle wird von Update 1.6 eingerahmt, das rund 30 GB umfasst und noch viele weitere Verbesserungen für Hunt Showdown im Gepäck hat. So wurde unter anderem die Matchmaking-Transparenz verbessert, indem eine sichtbare Sternewertung Auskunft über die jüngste Leistung der Spieler gibt.

Was noch in Update 1.6 enthalten ist, führen wir hier für euch auf. Am Detail Interessierte finden außerdem am Ende die kompletten Patch Notes. Warum Hunt bei Redakteur Phil gerade eine gewisse Leere im Herzen füllt, lest ihr in seiner Kolumne:

116 17 Mehr zum Thema Hunt Showdown ist, was mein Shooter-Herz jetzt braucht

Der große Hingucker von Patch 1.6 für Hunt Showdown ist natürlich die dritte Map.

DeSalle: Erneut warten 16 Orte auf der Karte darauf, erkundet zu werden. Anders als bei den beiden vorherigen Maps geht das Gameplay auf DeSalle öfter in die Vertikale, da das Level viele Hügel beinhaltet. Auch eine große Westernstadt, das zweigeteilte Upper and Lower DeSalle, gehört dazu. Die enthält auch einen Saloon samt taktisch schwierig zu handhabender Schwingtür.

Die Grafik von DeSalle springt ins Auge: Im folgenden Trailer seht ihr, wie detailliert die neue Spielwelt aussieht.

Neue Gegner-Variante: Die schlurfenden Grunts können in der Nähe einer Mine nun auch mit Grubenlampen auf dem Kopf spawnen. Die explodieren in einem Feuerball, wenn sie beschädigt werden. Das lässt sich aber mit Nahkampfangriffen von Langwaffen geschickt umgehen.

Transparenz beim Matchmaking: Eine Sternewertung gibt nun die aktuelle Leistung der Spieler an. Hunt Showdown versucht stets, bei angewähltem leistungsbasiertem Matchmaking (Skillbased Matchmaking) Spieler auf ähnlichem Niveau zusammenzuführen. Nun wird auch nach einer Partie klar leserlich angezeigt, wie stark die Gegner und Teamkollegen waren.

Neue Benutzeroberfläche: Das komplette Menü-UI wurde überarbeitet. Dazu gehört auch der Bildschirm nach einem Match, der die Interaktionen mit den anderen Teams zeigt. Unter anderem geht daraus hervor, wen man besiegte, mit wem man per Voice kommunizierte und wer einen aus den Cowboystiefeln schoss.

Indes zeigen sich Pressevertreter und Influencer von der neuen Map überzeugt. Im Trailer oben seht ihr die unterschiedlichen Orte auf DeSalle und erfahrt, was bekannte Stimmen darüber zu sagen haben.

Außerdem gibt es eine lange Liste mit Balanceanpassungen, Performance-Verbesserungen und Bug Fixes. Die umfangreichen Patch Notes zu Hunt Showdown Update 1.6 lest ihr im Folgenden.