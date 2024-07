»Ihr besitzt Concord. Concord besitzt nicht euch« - Neuer Sony-Shooter verzichtet bewusst auf Battle Pass, macht klare Ansage

Die Heldin Emari aus Concord sieht ein wenig aus wie ein Grineer aus Warframe.

Der kommende Hero-Shooter Concord erlebt gerade Höhen und Tiefen: Das Spiel kommt bei den Leuten richtig gut an - aber irgendwie möchte kaum jemand die Beta spielen.

Aber vielleicht ändert sich das ja bald, denn das Spiel hat nun gute Nachrichten: Concord wird keinen Battle Pass haben und plant auch in Zukunft keinen zu verkaufen. Stattdessen sollt ihr auch ohne weiteres Geld auszugeben, genügend coole Belohnungen sammeln können.

Concord will euch für eure Zeit belohnen

Laut den Entwicklern der Firewalk Studios wird Concord stattdessen darauf setzen, dass das Spielen selbst, das Aufleveln von Accounts und Charakteren sowie das Abschließen von Achievements und Partien euch ausreichend belohnt.

Mark DeRidder, Director of Gameplay Animation bei Concord, schreibt auf der X: »Ihr besitzt Concord, Concord besitzt nicht euch« – und bestätigt damit, dass ihr nicht gezwungen sein sollt, tägliche Missionen und ähnliche Spielereien abzuschließen, um am Ende der Saison alle Battle-Pass-Belohnungen freigeschaltet zu haben.



Dieser eigentlich klassische Ansatz wirkt heute erfrischend, da viele moderne Spiele darauf ausgelegt sind, zusätzliche Einnahmen durch Battle-Pass-Systeme, Ingame-Shops etc. zu generieren. Kürzlich hat etwa EA Sports FC 25 bekannt gegeben, dass es sogar im Karrieremodus einen Battle Pass geben wird, der eine optionale, kostenpflichtige Premium-Strecke beinhaltet.

Concord wird hingegen regelmäßige Updates und neue Saisons nach dem Launch anbieten, die ohne zusätzliche Kosten über den Basispreis von 40 Euro hinaus verfügbar sein werden.



Neben dem Verzicht auf einen Battle Pass kündigten die Firewalk Studios an, dass das Spiel zum Start die ersten drei In-Game-Kurzfilme enthalten wird, die die Welt und Story von Concord erweitern. Nach dem Release soll jede Woche ein weiterer Film im Spiel ansehbar sein.

Concord wird Ende August veröffentlicht und über Epic, Steam und für PlayStation 5 erhältlich sein. Trotz des bislang eher geringen Interesses könnte das Spiel dank der positiven ersten Eindrücke dennoch eine treue Spielerschaft finden.

Und wer Lust auf einen neuen Multiplayer-Shooter hat, bekommt bei Concord das komplette Paket für einen einmaligen Kaufpreis und muss danach nicht weiter investieren, um alle Belohnungen freispielen zu können – so wie es sich die meisten von euch wahrscheinlich wünschen.