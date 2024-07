Neuer Sony-Shooter enttäuscht zuerst, begeistert dann doch: Lohnt sich der Beta-Download von Concord?

2:17 Concord: Neuer Multiplayer-Shooter von Sony erscheint auch direkt für PC

Mit Concord bringen Sony und die Firewalk Studios einen neuen Multiplayer-Shooter auf den Markt, der derzeit in der Betaphase für ordentlich Wirbel sorgt – und das, obwohl der erste Trailer (siehe oben) für viele Spielerinnen und Spieler eine Katastrophe war.

Die Mischung aus bekannten Elementen aus Spielen wie Overwatch, Destiny 2 und Valorant sowie eigenen frischen Ideen kommt bei den Spielern jetzt aber überraschend gut an.

Blicken wir kurz zurück: Anfang Juni wurde Concord zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt – und der Gameplay-Trailer sofort in der Luft zerrissen. Auf YouTube stehen 6.500 Likes satten 67.000 Dislikes gegenüber. Und auch die Kommentare fallen äußerst zynisch aus:

Hinter Concord stehen die Firewalk Studios, ein 2018 gegründetes Team von Branchenveteranen, die bereits an Titeln wie Destiny und Halo gearbeitet haben.

Diese Erfahrung spiegelt sich jetzt offenbar auch in der Qualität des Spiels wider.

Obwohl sich Concord bei seinen Spielmechaniken stark an Genregrößen wie Overwatch und Valorant orientiert, schafft es das Spiel, sich durch einzigartige Features abzuheben. Spieler loben die lebendige, knackige Grafik und das flüssige Gunplay, das an den PvP-Modus von Destiny erinnert, jedoch mit einem eigenen Twist.

Wir sammeln einige Stimmen für euch, die zeigen, dass die Beta offenbar einen Versuch wert ist:

Das Gunplay ist extrem solide, die Helden haben unterschiedliche Fähigkeiten und es macht Spaß, sie zu benutzen, und alles fühlt sich einfach gut an.

Ich war aufgrund des Marketings nicht sehr überzeugt von Concord, aber jetzt, wo ich es in die Hände bekommen habe … Ich glaube, PlayStation hat einen weiteren Multiplayer-Erfolg zu verzeichnen.

Okay, also Concord ist absolut klasse. Das Gunplay fühlt sich fantastisch an, die Charaktere scheinen interessant zu sein, und es macht einfach eine Menge Spaß. Ich bin dabei.