Welcher Held aus Assassin's Creed klettert am schnellsten? Ein Fan hat nachgemessen

Wer solche Ausblicke genießen will, muss erstmal hoch hinaus kletten!

Klettern gehört zum Assassinen-Alltag, das wissen wir schon seit dem allerersten Assassin’s Creed. Meistens muss es fix gehen, weil wir auf der Flucht vor Wachen sind oder ein Ziel über den Dächern der Stadt belauern. Alle Helden beherrschen Parkour und Klettereinlagen – aber wer ist eigentlich am schnellsten?

Ein Fan hat das nachgemessen, von Altair bis Eivor treten alle bisherigen Assassinen in einem Wettklettern an.

Wer ist als Erster auf dem Dach?

Das Video von AKG29 könnt ihr euch hier gleich selber anschauen. Oder ihr lest unsere Zusammenfassung direkt darunter!

AKG29 hat alle AC-Titel von 2007 bis 2021 verglichen, also alle vom ersten Assassin's Creed bis zu Assassin’s Creed Valhalla. Damit die Kletterpartien auch korrekt miteinander vergleichbar sind, nutzt er das integrierte GPS-System der Spiele, um eine 12 Meter hohe Strecke abzumessen.

Besonders schnell schneiden die Assassinen aus den neueren Teilen ab Origins (also Bayek, Kassandra / Alexios, Eivor) ab, was sicherlich auch mit den überarbeiteten Animationen zusammenhängt. Dagegen sind Altair (der langsamste von allen), Ezio, Edward und Connor ziemlich behäbig unterwegs. Allerdings bevorzugen manche Fans in den Kommentaren dieses langsamere Klettern, weil es sich realistischer anfühle.

Den Rekord als schnellste Kletterer stellen die Frye-Zwillinge aus Syndicate auf – aber nur, wenn man ihnen erlaubt, ihren Greifhaken zu benutzen. Damit legen sie die 12 Meter in gerade mal drei Sekunden zurück. Connor und Altair brauchen für diese Strecke dreimal so lang. Ohne Hilfsmittel gewinnen Kassandra und Alexios.

Spannend wird, wo sich Basim, der Held des kommenden AC Mirage, einordnet – denn darin setzt Ubisoft ja wieder mehr auf das alte Parkour-System.

Wusstet ihr bereits, welche Assassinen besonders flott unterwegs sind? Oder hat euch das Ergebnis der Messung überrascht? Und welche Fortbewegung bevorzugt ihr: möglichst schnell hoch hinaus oder doch die realistischeren Bewegungen, die mehr Gewicht und Schwung vermitteln? Schreibt es uns gern in die Kommentare.