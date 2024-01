In Helldivers 2 tragt ihr mit jedem einzelnen Koop-Einsatz zu einer galaktischen Mega-Kampagne bei

In Helldivers zwei habt ihr zwar eine individualisierbare Basis, verbringt die meiste Zeit aber auf dem Schlachtfeld.

Koop-Shooter gibt es zwar wie Sand am Meer, doch immer wieder schaffen es Titel, aus der Masse hervorzustechen. So auch Helldivers 2, das trotz PC-Release immerhin von PlayStation gepublisht wird. Dort schließt ihr nicht einfach nur eure Missionen ab, sondern seid mit jedem Einsatz Teil einer über alle Spieler hinweglaufenden Mega-Kampagne. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Was ist Helldivers 2?

Bei Helldivers 2 handelt es sich im Kern um einen klassischen, futuristischen Third-Person-Koop-Shooter für bis zu vier Spieler. Als Elite-Soldaten ist es euer Ziel, die Galaxie vor einer Invasion von gigantischen insektenähnlichen Kreaturen zu beschützen. Dafür benutzt ihr ein großes Arsenal von Waffen, Ausrüstungen und militärischen Vorrichtungen. Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

1:34 Helldivers 2 zeigt im actionreichen Trailer, was die PC-Version des Sci-Fi-Shooters zu bieten hat

Helldivers 2 erscheint am 8. Februar 2024 für PC und PlayStation 5.

Was macht das Spiel so besonders?

Eine Kampagne für alle: Eine Besonderheit des Shooters ist die galaktische Mega-Kampagne, in der alle Spieler von Helldivers 2 teilnehmen. Eure Fortschritte in den einzelnen Operationen beziehungsweise Einsätzen werden an den Fortschritt der gesamten Community angerechnet. Das wirkt sich wiederum auf die Zukunft des Spiels und die Erfahrung für alle aus.

Wie funktioniert die Kampagne? Ihr wählt einen Planeten und eine Operation aus, in der ihr bis zu drei Hauptaufgaben erfüllen müsst. Diese reichen von der Beseitigung eines besonders starken Gegners bis zur Bergung von Daten. Der Fortschritt dieser Aufgaben ist Teil der Mega-Kampagne. Zusätzlich gibt es einige Nebenaufgaben, die sich nur auf euren persönlichen Fortschritt auswirken. Gameplay zum Spiel seht ihr hier:

4:58 Helldivers 2: Die Macher des PS5-Shooters zeigen euch kurz vor Release viel vom Gameplay

Die Entwickler interagieren mit dem Spiel: Je nachdem, wie sich die Mega-Kampagne entwickelt, interagieren die Entwickler mit dem Spiel. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein einfaches Update, das bei Bedarf nachgereicht wird, sondern um ein Feature, das von vorneherein angelegt ist und schnell umgesetzt werden kann.

Die Interaktion kann den Spielern helfen, jedoch auch die Herausforderung erhöhen. Als Beispiele wurden bisher eine besonders starke Bombe, die für kurze Zeit in dem Spiel verfügbar ist sowie ein Munitionsengpass gezeigt.

Was haltet ihr von Helldivers 2 und dem Ansatz, eine Mega-Kampagne zu schaffen, an der alle Spieler teilnehmen? Welche Wünsche habt ihr an den Koop-Shooter und welche Befürchtungen habt ihr vielleicht sogar? Habt ihr bereits den ersten Teil gespielt? Euren Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!