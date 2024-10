Industrie Gigant 4.0: Release im allerletzten Moment verschoben, weil zu viel »dem Spielspaß im Weg steht«

Verzögerung beim Bau: Die deutsche Wirtschaftssimulation Industrie Gigant 4.0 befindet sich damit hierzulande in bester Gesellschaft.

Großprojekte der öffentlichen Hand sind in Deutschland ja gerne mal jahrelangen Verzögerungen unterworfen (Stuttgart 21, Berliner Flughafen). Dagegen wirken die dreieinhalb Wochen, um die sich der Release von Industrie Gigant 4.0 verschiebt, gerade zu lächerlich.

Doch dass Publisher Toplitz Productions und Entwickler Don vs Don nur drei Tage vor dem Early-Access-Start der deutschen Wirtschaftssimulation am 23. Oktober 2024 die Reißleine ziehen, ist dennoch bemerkenswert.

Wir haben exklusiv mit den Verantwortlichen gesprochen: Warum nur 72 Stunden vorher die Verschiebung? Was haben Tester und Demo-Spieler im Vorfeld am meisten an Industrie Gigant 4.0 kritisiert? Und was ändert sich bis zum Releasetermin am 15. November?

Selbst für Early Access noch zu unfertig

Die PR-Abteilung von Toplitz stand uns per E-Mail Rede und Antwort. Der Tenor: Interne wie externe Tests sowie das Feedback von Demo-Spielern haben große Probleme an Tutorial und Bedienung offenbart, die es in der zusätzlichen Zeit jetzt noch zu beheben gilt.

GameStar: Was sind die Gründe für die kurzfristige Verschiebung?