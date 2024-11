»Lasst aktuell die Finger davon« - Industrie Gigant 4.0 fällt zum Steam-Start in ein tiefes Loch

Der Industrie Gigant 4.0 erntet auf Steam gerade viel Kritik.

Am 15. November 2024 ist der Industrie Gigant 4.0 in den Early Access gestartet. Bei uns schnitt die deutsche Wirtschafts-Legende allerdings nicht so gut ab - so gab’s von uns eine Wertungstendenz von 65 bis 75 - weitere Details dazu lest ihr in unserem Test.

Eine Einschätzung, mit der wir offenbar nicht alleine da stehen. Auch auf Steam hat das Spiel derzeit einen schweren Stand. Kurz nach dem Release sind gerade einmal 46 Prozent der Rezensionen positiv.

»Es braucht mindestens noch ein Jahr«

Die Kritik der Spielerinnen und Spieler ist dabei vielfältig. So schreibt etwa der User TheOrigin:

Lasst aktuell die Finger davon. Es handelt sich eher um eine Demo als um ein Spiel. Es braucht mindestens noch ein Jahr oder mehr Arbeit und Anpassungen an der Spielmechanik und der Technologie. Im Vergleich zu IndustryGiant2 ist es sogar ein Rückschritt in Bezug auf einige der Mechanismen. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber ein Blick über den Tellerrand auf Vertreter des Genres kann nicht schaden...

Im Folgenden zählt der User in einer längeren Liste auf, was das Spiel derzeit für Fehler habe, kritisiert unter anderem zu kleine Maps, die Grafik oder dass sich der Techtree hinter einer Paywall befinde.

Allerdings hat TheOrigin bislang laut Steam weniger als eine halbe Stunde in dem Spiel verbracht. Mehr als 16 Stunden und damit deutlich mehr Spielzeit hat der User Rhaan in Industrie Gigant 4 investiert. Auch Rhaan vergleicht in seiner Rezension den neuen Ableger mit dem berühmten und beliebten Vorgänger Industrie Gigant 2:

Derzeit kein würdiger Nachfolger… Keine KI-Gegner und somit auch keine wirtschaftlichen Herausforderungen. Keine Freiheiten, wie man seine Industrie aufbauen möchte, man muss einfach alles chronologisch auf die Map klatschen. Fühlt sich an wie ein 0815-Browsergame oder Handyspiel. Hoffentlich kommen da noch viele Updates, ansonsten sind 20 Euro zu viel für so wenig Inhalt.

Neben den überwiegend negativen Rezensionen sind auch die Spielerzahlen nicht so hoch. Zum Early-Access-Start verzeichnete Industrie Gigant 4.0 knapp 600 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig. Derzeit hat sich der Wert zwischen 75 und 126 eingependelt.

»Das Grundgerüst ist da«

Doch es gibt auch eine ganze Reihe an Rezensionen, in denen das Spiel gut wegkommt. So schreibt etwa der User Sozialer Brennpunkt:

Macht ziemlich viel Spaß. Kann sich locker mit Cities Skylines Teil 1 messen. Wer Teil 1 und 2 früher mochte, wird diesen Teil lieben.

Allerdings klingt auch bei den positiven Bewertungen so manches Mal durch, dass das Spiel noch lange nicht da ist, wo es sein sollte. So meint Backstone etwa:

Das Grundgerüst ist da und ist sehr gut gelungen. An manchen Sachen muss noch gearbeitet werden, wie zum Beispiel der Straßen- und Gleisbau.

Die Entwickler vom deutschen Studio Don VS Dodo kommentieren derweil vor allem die negativen Rezensionen bei Steam, fragen die Fans, was geändert werden soll. Ein gutes Zeichen dafür, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten beim Industrie Gigant 4.0 etwas tun wird.

Der eigentliche Start in den Early Access war für den 23. Oktober 2024 geplant. Doch nur drei Tage vor diesem Termin gaben Publisher Toplitz Productions und Entwickler Don VS Dodo bekannt, dass der Releasetermin am 15. November erfolgt.

Der Grund für die Verschiebung: Interne wie externe Tests und Feedback von Demo-Spielern hätten große Probleme an Tutorial und Bedienung offenbart. In den drei zusätzlichen Wochen wollten Entwickler und Publisher diese Probleme beheben.