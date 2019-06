Insurgency: Sandstorm mit Free2Play-Event, neuer Map & Zombie-Modus

Ab Donnerstag, dem 20. Juni um 19 Uhr bis Montag, dem 24. Juni um 19 Uhr findet auf Steam ein verlängertes Free2Play-Wochenende in Insurgency: Sandstorm statt. Wer interessiert ist, kann den taktischen Hardcore-Shooter in dieser Zeit herunterladen und kostenlos in vollem Feature-Umfang ausprobieren.

Wenn ihr wissen wollt, was für ein Spiel das eigentlich ist, lest unseren Test zu Insurgency: Sandstorm.

Neue Inhalte in Sandstorm

Derzeit herrschen gute Zeiten in Insurgency: Sandstorm. So hat der Titel kürzlich zwei große Updates erhalten, die unter anderem neue Modi, Maps und Waffen brachten.

Neue Orte zum Ballern: Im letzten Patch war die Map Ministry enthalten, ein Remake aus dem 2014er Vorgänger Insurgency. Davor brachte Entwickler New World Interactive mit Outskirts eine gut ausbalancierte Allround-Karte unter das Spielervolk.

Neue Schießeisen

Als neue Waffen kamen die Sturmgewehre QBZ-03 und VHS-2 ins Spiel. Außerdem stehen inzwischen weitere Zieloptiken mit einfacher Vergrößerung zur Verfügung - ideal für die Nahbereichsgefechte auf der Map Ministry.

Im vorangegangenen Update wurde dagegen die Ferndistanz bedient. So wurden mit M99 und M82A1 zwei schwere Scharfschützengewehre, sogenannte Anti-Materiel-Rifles, zu Insurgency: Sandstorm hinzugefügt. Das passt ebenfalls zur mitgelieferten Map Outskirts, deren Layout stellenweise etwas offener ausfällt.

Neue Spielweisen

Neue Modi waren in den letzten beiden Updates ebenfalls vertreten, zuletzt der Arcade-Modus Frenzy Checkpoint. Dies ist ein von Zombies inspirierter Horde-Modus. Ihr müsst euch im Team gegen wild stürmende Horden von KI-Aufständischen zur Wehr setzen, die nur mit Nahkampfwaffen und Molotow-Cocktails bewaffnet sind. Dafür sind in bester »Left 4 Dead«-Manier auch Spezial-Gegner darunter, etwa ein besonders stark gepanzerter Brutalo-Gegner oder ein teleportierender Messerpiekser.

Zuvor kam Hardcore Checkpoint als neuer Modus hinzu. Hier spielt ihr wie im regulären Checkpoint im Koop gegen die KI, allerdings mit einem besonderen Hardcore-Reglement. Etwa fallen Freund-Markierungen fast vollständig weg, wird die Bewegung verlangsamt und schießen die Gegner noch schärfer als gewohnt. Eine besondere Herausforderung an Koordination und Teamplay also.

Roadmap: Alle Inhalte bis 2020 für Insurgency: Sandstorm