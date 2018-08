Intel-Grafikkarten ab 2020 - Erstes Teaser-Video veröffentlicht

Während PC-Nutzer aktuell mit Spannung auf die Vorstellung der Geforce-RTX-Serie mit Turing-Chip durch Nvidia warten, macht Intel in einem Teaser-Video auf die Tatsache aufmerksam, dass es ab 2020 einen dritten, großen Grafikchip-Hersteller geben wird. In dem Video weist Intel auf die bisherigen Erfolge des Unternehmens im Grafikbereich hin, auch wenn man die einzelnen Aussagen teilweise kritisieren kann.

We will set our graphics free. #SIGGRAPH2018 pic.twitter.com/vAoSe4WgZX