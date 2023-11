Amazons Superhelden-Cartoon für Erwachsene bekommt erstes Spiel – und das kostenlos im Prime-Abo

Die Fähigkeit zu Fliegen ist nur eine von Atom Eves Superkräften.

Seit dem 3. November kommen Fans von Amazons Cartoon-Serie Invincible in den Genuss der zweiten Staffel. Doch es kommt noch mehr. Das erste Videospiel steht in den Startlöchern und dreht sich um die Superheldin Atom Eve. Und es wird sogar noch besser: Amazon schenkt euch das Spiel via Prime-Gaming-Abo - allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum.

Alle wichtigen Infos zu Invincible Presents: Atom Eve

Wann erscheint Invincible Presents: Atom Eve? Das Spiel erscheint offiziell am 14. November 2023 für den PC. Der Preis beträgt 10 Euro auf Steam und es wird einen Launch-Rabatt von 20 Prozent geben.

Wer Mitglied bei Amazon Prime Gaming ist, kann sich das Spiel über den Epic Games Store allerdings gratis sichern. Diese Möglichkeit besteht vom 14. bis zum 20. November. Der reguläre Preis beträgt auch bei Epic 10 Euro.

Einen Vorgeschmack aus das Spiel bekommt ihr mit diesem Trailer:

1:04 Im Gameplay-Trailer zu Invincible Presents: Atom Eve trifft Visual Novel auf rundenbasierte Kämpfe

Was für ein Spiel erwartet euch? Invincible Presents: Atom Eve ist in erster Linie eine Visual Novel. Ihr erlebt als Atom Eve eine Geschichte abseits der Comics und Serie. In Dialogen mit anderen Charakteren trefft ihr Entscheidungen, die den Verlauf des Spiels verändern.

Inhaltlich geht es nicht nur um das Superhelden-Dasein, sondern auch das normale Leben eines Teenagers inklusive Schule, Eltern und den ersten romantischen Beziehungen.

Doch es wird auch gekämpft: Als Superheldin müsst ihr natürlich auch den ein oder anderen Schurken vermöbeln. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und ihr habt pro Zug nur eine begrenzte Menge an Energie, um Aktionen auszuführen.

Über einen Talentbaum könnt ihr neue Fähigkeiten und Boni freischalten. Einige dieser Fähigkeiten könnt ihr im Kampf benutzen, doch gibt es andere die euch neue Optionen in den Dialogen eröffnen.

Mit Invincible Presents: Atom Eve bekommt Amazons beliebte Cartoon-Serie ihr erstes Spiel – auch wenn Omni-Man, ein Charakter aus dem Serien-Universum, bereits in Mortal Kombat Prügel verteilt. Seid ihr Fans von der Serie oder den Comics und freut euch auch das Spiel? Oder ist eine Visual Novel nicht so wirklich euer Genre? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.