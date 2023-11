Amazon Prime Video im November 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Die neue Staffel der Serie Invincible gehört zu den November-Highlights.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im Herbst könnt ihr euch zum Beispiel auf die zweite Staffel von Invincible freuen. Welche weiteren neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im November: Invincible, Staffel 2

2:10 The Boys ist nicht die einzige brutale Superhelden-Serie bei Prime: Invincible ist der beste Beweis

Basierend auf dem Comic von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley folgt die Geschichte dem 18-jährigen Mark Grayson, der wie jeder andere Junge in seinem Alter ist – außer, dass sein Vater der mächtigste Superheld der Welt ist (oder war). Er sieht sich mit einer Vielzahl neuer Bedrohungen konfrontiert und hat zudem mit seiner größten Angst zu kämpfen: dass er zu seinem Vater werden könnte, ohne es zu wissen.

Wann zu sehen? Ab dem 3. November 2023

Alle neuen Serien im November 2023 auf Amazon Prime Video

1. November

Watzmann ermittelt - Staffel 4

3. November

Mandy und die Mächte des Bösen - Staffel 1

Amazing Fabio De Luigi - Staffel 1-3

Romancero - Staffel 1

10. November

Mrs. Davis - Staffel 1

007: Road to a Million - Staffel 1

The Handmaid's Tale - Staffel 5

16. November

Devs - Staffel 1

17. November

The Winchesters - Staffel 1

Twin Love (USA) - Staffel 1

Amar é Para Os Fortes - Staffel 1

22. November

Die Discounter - Staffel 3

28. November

Jan Ullrich - Der Gejagte - Staffel 1

30. November

It's Always Sunny in Philadelphia - Staffel 1-14

Alle neuen Filme im November 2023 auf Amazon Prime Video

1. November

Manhattan

The Misfits

West Side Story

Time For Me To Come Home For Christmas

How to Be Single -Welcome to the Party

A Christmas Horror Story

2. November

Hats Off to Christmas!

Bridget Jones's Diary

3. November

Cyrano

Fell - Ein imaginäres Portrait von Diane Arbus

4. November

Wunderschön

7. November

Hexen hexen

8. November

Hamlet

Pluto Nash - Im Kampf gegen die Mondmafia

10. November

The Losers

Mord in Saint Tropez

Mars Attacks!

11. November

Die Täuschung

Der goldene Handschuh

12. November

Die Rettung der uns bekannten Welt

13. November

Buddy, der Weihnachtself

14. November

Downton Abbey: Eine neue Ära

R.I.P.D.

15. November

Mortal Kombat 2 - Annihilation

My Zoe

16. November

Bihter

Der Pfau

17. November

Maxine's Baby: The Tyler Perry Story

Landscape with Invisible Hand

Der kleine Prinz

18. November

Der Pfad

21. November

Bottoms

Honig im Kopf

Der Rote Baron

23. November

Kindertransport

28. November

Honest Thief

Auf welche Filme und Serien auf Amazon Prime Video freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas Interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Streaming-Dienste abonniert? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!