Heute wird bei Prime Video eine knüppelharte Superhelden-Serie mit 100 Prozent positiven Reviews fortgesetzt

Vier Folgen der zweiten Staffel von Invicible erscheinen noch dieses Jahr, der Rest folgt dann Anfang 2024. Bildquelle: Amazon Prime Video

Es hat eine ganze Weile gedauert, doch heute geht es endlich mit Invincible weiter: Am 3. November 2023 startet Staffel 2 der knüppelharten Superhelden-Serie, die sogar The Boys in den Schatten stellt. Beachtet dabei die Aufsplittung von Season 2 in zwei Teile:

Ab dem 3. November erscheint vier Wochen lang jeweils eine neue Folge

Ab Anfang 2024 werden dann erst die restlichen vier Folgen veröffentlicht

Eine unschlagbare Kritiker-Wertung für Staffel 2

Staffel 2 scheint bei Kritikern einen Nerv zu treffen: Zur Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels kommt die zweite Invincible-Season mit einem stolzen Wertungsdurchschnitt von 100 Punkten aus 20 Kritiken bei Rotten Tomatoes daher. Bei Metacritic kommt aus acht Reviews eine 81-Wertung zusammen, die natürlich nicht ganz so hoch, aber immer noch verdammt respektabel ausfällt.

Die Geschichte von Invincible basiert übrigens auf den gleichnamigen Comics des Autors Robert Kirkman, der vor allem für The Walking Dead bekannt ist. Worum es in Staffel 2 der Animationsserie von Amazon geht, erfahrt ihr im offiziellen Trailer zu den neuen Folgen. Seid aber gewarnt: Selbst im kurzen Video geht es alles andere als zimperlich zu!

2:10 Invincible: Der neue Trailer zu Staffel 2 kommt nicht gerade zimperlich daher

Kleiner Tipp des Autors: Schaut Invincible unbedingt auf Englisch, denn der Cast setzt sich aus ein paar regelrechten Schauspiel-Schwergewichten zusammen. So sind unter anderem Steven Yeun, J.K. Simmons, Zazie Beetz, Walton Goggins, Clancy Brown, Ross Marquand oder Mark Hamill involviert.

So geht es mit Invincible nach Staffel 2 weiter

Schon die erste Staffel von Invincible stellte sich bei Amazon Prime Video nicht nur als Kritiker-, sondern auch Publikumsliebling heraus. Eine Verlängerung um eine zweite und sogar dritte Staffel ließ damit nicht lange auf sich warten.

Staffel 3 kommt definitiv und vielleicht schon bald: Amazon ließ bereits durchblicken, dass die Tonaufnahmen für die dritte Season von Invincible schon fertig sind (via X, ehemals Twitter). Damit will man erreichen, dass die Wartezeit auf neue Folgen nicht mehr ganz so exzessiv ausfällt. Mit ein bisschen Glück könnte Invincible dann schon im Sommer 2024 weitergehen.

Es soll sogar ein Live-Action-Film kommen: Außerdem ließ Comic-Schöpfer Robert Kirkman laut EW durchblicken, dass ebenso an einer Realverfilmung von Invincible gearbeitet wird - und zwar von den Schöpfern von The Boys Seth Rogen und Evan Goldberg. Einen Starttermin oder Infos zum Cast gibt es aktuell allerdings nicht.

Habt ihr Staffel 1 von Invincible bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die Serien-Adaption der Comics von Robert Kirkman bisher gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die zweite Staffel von Invincible? Freut ich darüber, dass auch ein Live-Action-Film kommen soll oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!