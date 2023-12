Nein, der wichtigste Heldentod des Marvel Cinematic Universe wird wohl nicht rückgängig gemacht

Funktioniert Iron Man im MCU auch ohne Robert Downey Jr.? Das werden Fans in Zukunft wohl noch herausfinden.

Dieser Tage herrscht Unruhe im Marvel Cinematic Universe. Der einst fast schon unfehlbar wirkende Kinogigant ist nach einer Reihe an Filmen und Serien, die weder Kritiker noch Fans überzeugen konnten, in Schieflage geraten. Der neueste Streifen The Marvels hat jüngst die Marke von gerade einmal 197 Millionen US-Dollar Einspielergebnis mühsam überschritten - weltweit, wohlgemerkt!

Da käme ein Comeback der originalen Avengers doch gerade recht. Das denkt sich Insidern zufolge auch Marvel selbst. Das Studio plant demnach die Rückkehr von Iron Man, Captain America und Co.. Einen großen Haken soll die Sache aber haben.

Alte Stars wohl nicht mehr dabei

Wir haben schon vor rund einem Monat über ein potenzielles Avengers-Comeback berichtet. Damals galt unser Hauptaugenmerk angesichts der brodelnden Gerüchteküche dem Thema Geld: Wie unfassbar teuer wäre wohl eine Rückkehr von Hochkarätern wie Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson und den anderen Helden?

Dieser Gedanke ist wohl auch den Verantwortlichen bei Marvel gekommen. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Insider Daniel Richtmann aka DanielRPK soll die von Robert Downey Jr. verkörperte Variante von Iron Man nicht zurückkehren.

Ein Comeback der Avengers könne laut ihm aber weiterhin stattfinden, aber über andere Wege :

Was ist damit gemeint? Wir haben das Wort der Stunde bereits oben eingebracht: Varianten. Klar, im MCU dreht sich in den aktuellen Phasen ja alles um das Multiversum und alternative Ausgaben bekannter Heldenfiguren. Da wäre es ein Leichtes für Marvel, jemand anderes in die Rüstung von Iron Man zu stecken. Diese Theorie vertritt mit MyTimeToShineHello auch eine zweite Insider-Quelle:

Wenn Marvel sich für diesen Weg entscheidet, würde Kevin Feige auch nicht wortbrüchig. Denn das MCU-Mastermind hat kürzlich in einem Interview mit Variety bekräftigt, dass man Robert Downey Jr. nicht zurückhole, um dessen glorreichen Heldentod in Avengers: Endgame nicht zu entwerten. Er sagt gegenüber Variety:

Wir werden diesen Moment bewahren und ihn nicht wieder anrühren. Wir haben alle viele Jahre lang sehr hart gearbeitet, um diesen Moment zu erreichen, und wir würden ihn niemals auf magische Weise ungeschehen machen wollen.

Ob und wie die ursprünglichen Avengers also ins MCU zurückkehren, bleibt abzuwarten. Dem Multiversum sei Dank müssten die Drehbuchautoren wohl nicht lange nach dem Wie suchen. Wir aber auch nicht! Wie es mit Marvel in Zukunft weitergeht, erfahrt ihr nämlich hier:

Würdet ihr euch über die Rückkehr der originalen sechs Avengers freuen? Okay, Mark Ruffalo geistert ja ohnehin noch als aktiver Held im MCU herum, aber wie steht es um die anderen Charaktere? Würde euch eine kräftige Ladung Nostalgie gefallen oder sollte sich Marvel eurer Ansicht nach lieber darauf konzentrieren, neue Figuren interessanter zu gestalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!