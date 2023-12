Vier Filme, ein Charakter? Ein 21 Jahre altes Marvel-Geheimnis soll bald gelüftet werden

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) bekam es in seinem zweiten Solo-Film mit einem furchteinflößenden Widersacher zu tun: Bruce Campbell als Pizza Poppa. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

B-Movie-Ikone Bruce Campbell bestätigt zu seiner Marvel-Rolle, was Fans schon seit Jahren vermuten: Wenn er in einem Superhelden-Film zu sehen ist, dann immer als derselbe Charakter!

Falls ihr euch nicht erinnert: In den Spider-Man-Filmen von Sam Raimi machte Campbell Peter Parker (Tobey Maguire) gleich dreimal hintereinander das Leben schwer, während er in Doctor Strange in the Multiverse of Madness im Streit mit dem titelgebenden Zauberer (Benedict Cumberbatch) den Kürzeren zog.

Der wahre Erzfeind von Doctor Strange und Spider-Man?

Deswegen hält sich spätestens seit dem Release von Spider-Man 2 in 2004 die hartnäckige Theorie, dass hinter Campbells Figur mehr steckt, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Dazu passt natürlich wie die Faust auf Auge, dass der Schauspieler in Sam Raimis nie verwirklichten Spider-Man 4 den Schurken Quentin Beck a.k.a. Mysterio hätte spielen sollen (via Rolling Stone).

Und genau darauf wird Campbell jetzt in einem Interview mit ComicBook angesprochen. Der Schauspieler aus Kultfilmen wie Tanz der Teufel oder Armee der Finsternis teast dabei an, dass wir ihn im Marvel Cinematic Universe nicht zum letzten Mal gesehen haben:

Ihr geht davon aus, dass ich auch nur irgendwie über die Marvel-Lore Bescheid weiß und das weiß ich zu schätzen. [...] Falls ihr euch auch nur ein bisschen mit dem Multiverse beschäftigt habt, wisst ihr jetzt, dass ich wegen Doctor Strange 2 rückwirkend ein Teil davon bin. Ich bin kein einfacher Pizzaverkäufer, okay? Zu glauben, dass ich einfach nur ein Pizzaverkäufer, ein Platzanweiser, ein Ringansager oder ein Restaurantbesitzer bin, wäre ein riesiger Fehler! Also ja, ich spiele denselben Charakter und wir wissen bisher nicht, wer das ist. [...] Ich habe erst vor Kurzem mit Marvel telefoniert und wir werden es bald herausfinden.

Seid jedoch gewarnt! Es ist sehr gut möglich, dass sich Bruce Campbell einen Scherz erlaubt und Marvel-Fans in die Irre führen versucht. Der Schauspieler ist definitiv bekannt dafür, sich gerne mal den ein oder anderen Scherz zu erlauben, wenn es um Zuschauer geht, die seine Filme etwas zu ernst nehmen.

Was, wenn an Bruce Campbells Aussage etwas dran ist?

Dass ein Fünkchen Wahrheit in Campbells Aussage mitschwingt, ist aber nicht völlig absurd. Vor allem, da sein langjähriger Freund und Kollege Sam Raimi - in dessen Filmen er regelmäßig auftritt - nach Doctor Strange 2 weiter mit Marvel zusammenarbeiten könnte. Gerüchten zufolge ist es zum Beispiel nicht unwahrscheinlich, dass Sam Raimi die Regie von Avengers 5 und/oder 6 übernehmen soll.

Damit wäre es nicht allzu abwegig, wenn Marvel mit Bruce Campbells Charakter im Kontext der Multiversums-Saga spielt und ihn letztendlich sogar doch noch als eine Variante von Quentin Beck a.k.a. Mysterio auftreten lässt. In Spider-Man: Far From Home verkörperte noch Jake Gyllenhaal den Comic-Schurken.

Was genau es damit auf sich hat, werden Fans aber frühestens in den kommenden Filmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe erfahren.

Was glaubt ihr: Teast Bruce Campbell tatsächlich eine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe an oder erlaubt er sich einen Scherz auf Kosten der Fans? Würdet ihr euch darüber freuen, wenn hinter seiner Marvel-Rolle mehr steckt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!