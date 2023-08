Ist CoD Modern Warfare 3 nur ein Vollpreis-DLC? Insider und Publisher widersprechen sich

Laut Insidern soll CoD Modern Warfare 3 nur ein großer, teurer DLC für den Vorgänger werden.

Euch dürfte garantiert nicht überraschen, dass auch dieses Jahr wieder ein neues Call of Duty erscheint. Doch in den letzten Wochen gab es viele Spekulationen darüber, ob Modern Warfare 3 wirklich ein echter Vollpreistitel oder nur ein DLC zum Vollpreis werden wird.

Die ohnehin oft geäußerte Kritik, dass Call of Duty jedes Jahr mehr oder weniger dasselbe Spiel sei, wurde dadurch enorm befeuert. Publisher Activision-Blizzard hat sich deshalb nun klar positioniert.

Das spricht für einen Vollpreis-DLC

Laut der gut informierten Leak-Webseite InsiderGaming soll der diesjährige Serienableger nichts mehr als ein DLC für Modern Warfare 2 sein. In Zusammenarbeit mit dem Dataminer PlaystationSize will die Webseite einen tiefen Blick in den Code des diesjährigen Call of Duty erlangt haben.

Dabei wurde angeblich festgestellt, dass der Inhalt von Modern Warfare 3 über Add-Ons für MW2 bereitgestellt wird. InsiderGaming nimmt an, dass Modern Warfare 2 zu einer Art Call of Duty Hub werden wird, in dem MW2, MW3 und das Battle Royale Warzone gespielt werden können.

Auch die Tatsache, dass eure Fortschritte sowie freigeschaltete Waffen, Operator Skins etc. übernommen werden, soll für diese Vollpreis-DLC-Theorie sprechen.

Die ersten Szenen zu Modern Warfare 3 teasern übrigens die Rückkehr eines legendären Widersachers an:

1:48 Hier die ersten Szenen aus Modern Warfare 3: Einer der übelsten CoD-Schurken kehrt zurück

So will Activision die Debatte beenden

Activision hat gegenüber CharlieIntel inzwischen Klartext gesprochen: Modern Warfare 3 wird ein vollumfänglicher Premium-Titel, der 70 Euro kostet. Es soll keinen vergünstigten Upgrade-Preis geben und das Spiel soll mehr als nur eine Erweiterung sein:

Wie in zahlreichen vierteljährlichen Telefonkonferenzen von Activision Blizzard angekündigt, ist Modern Warfare III eine Premium-Version. Der Preis wird dementsprechend bei 70 US-Dollar liegen.

Die von InsiderGaming entdeckten Hinweise darauf, dass sich Modern Warfare 3 und MW2 dasselbe Hauptmenü teilen sollen, wurde jedoch nicht kommentiert.

Stellt euch Folgendes vor: Modern Warfare 3 erscheint im Herbst für 70 Euro und wird tatsächlich sein Hauptmenü mit MW2 teilen. Die neue Kampagne setzt die Story aus dem Vorgänger fort, im Multiplayer warten viele neue Karten und Waffen - es werden aber auch viele Operator und Waffen eins zu eins aus dem zweiten Teil übernommen. Ist das für euch ein großer DLC oder ein komplett neues Spiel?