Itch.io bietet noch bis zum 16. Juni 2020 das »Bundle for Racial Justice and Equality« mit mehr als 700 Spielen von über 560 Entwicklern für nur 5 US-Dollar (etwa 4,50 Euro) an. Da es sich um eine Pay-What-You-Want-Aktion handelt, könnt ihr bei Interesse auch mehr zahlen.

Wieso gibt es das Bundle? Der Vertreiber verkauft die riesige Spielesammlung um sich gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Menschen mit schwarzer Hautfarbe zu positionieren. Sämtliche Erlöse der Verkäufe werden an den NAACP Legal Defense and Educational Fund sowie den Community Bail Fund gespendet. Bisher kamen bereits mehr als 1,2 Millionen US-Dollar durch die Verkäufe zusammen.

Einige Highlights

Night in the Woods: Ein Adventure voller Minispiele, das sich vor allem durch seine Story auszeichnet. (GS-Wertung: 82)

Ein Adventure voller Minispiele, das sich vor allem durch seine Story auszeichnet. (GS-Wertung: 82) Oxenfree: Kombiniert Adventure mit offener Welt und erzählt eine Gruselgeschichte im Stil klassischer Teenie-Filme. (GS-Wertung: 78)

Kombiniert Adventure mit offener Welt und erzählt eine Gruselgeschichte im Stil klassischer Teenie-Filme. (GS-Wertung: 78) Super Hexagon: Ein Geschicklichkeitsspiel, in dem ihr ein Dreieck zu einem Ausgang manövrieren müsst, während Chiptune-Musik und wechselnde Farben versuchen euch abzulenken.

Ein Geschicklichkeitsspiel, in dem ihr ein Dreieck zu einem Ausgang manövrieren müsst, während Chiptune-Musik und wechselnde Farben versuchen euch abzulenken. Tonight we Riot: Ein Beat'Em-Up mit Couch-Koop, in dem ihr eine Revolution anführt.

Ein Beat'Em-Up mit Couch-Koop, in dem ihr eine Revolution anführt. Wide Ocean Big Jacket: Ein weiteres Story-getriebenes Spiel, in dem ihr einen ein- bis zweistündigen Campingtrip erlebt.

Download nur über itch.io: Wie bei allen Bundles auf itch.io erhaltet ihr keine Keys für Steam oder andere externe Launcher durch den Kauf. Sämtliche Spiele ladet ihr direkt über itch.io herunter.

Mehr zum Thema

Itch.io ist nicht die einzige Firma im Bereich Videospiele, die ihre Stellung gegen Rassismus zeigt. Im Rahmen der BlackLivesMatter-Bewegung verschieben viele Veranstalter geplante Events wie zum Beispiel EA Play und das Steam Festival.

Wir bei GameStar, GamePro, Mein-MMO und Webedia positionieren uns ebenfalls entsprechend. In einem Stream gingen wir verstärkt auf die Thematik ein und erklären, wie sich die Proteste in den USA auf unsere Arbeit auswirken: