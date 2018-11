Jack Reacher - TV-Serie als Reboot der Filmreihe mit Tom Cruise geplant

Zwei Kinofilme mit dem Helden Jack Reacher nach der Buchreihe von Lee Child gibt es bereits, nun möchte Paramount aus der mehrteiligen Vorlage eine TV-Serie machen. Das bedeutet gleichzeitig, dass es keinen weiteren Kinofilm mit Hollywoodstar Tom Cruise (Mission: Impossible) als Titelheld geben wird, bestätigt Lee Child gegenüber BBC News.

Suche nach einem neuen Jack Reacher beginnt

Stattdessen plant das Studio mit einem Reboot der Reihe als TV-Serie. Wer als neuer Hauptdarsteller in Frage kommt, ist noch nicht bekannt. Jedoch möchten sich die Macher bei der Auswahl nach dem passenden Kandidaten enger an die Buchvorlage halten. Darin wird der Titelheld als ehemaliges Mitglied der Militärpolizei-Einheit, der über eine muskulöse Statur mit einer Grösse von fast zwei Metern beschrieben wird - im Gegensatz zu dem doch deutlich kleineren Tom Cruise.

Buchautor Child beteuert schon gegenüber dem Magazin The Guardian die gute Zusammenarbeit mit Tom Cruise in den beiden Actionfilmen Jack Reacher (2012) und Jack Reacher: Never Go Back (2016), gab jedoch gleichzeitig den Lesern und Fans seiner Reihe Recht, dass der Schauspieler von der Grösse her nicht so richtig gepasst hatte.

Jack Reacher-Serie bald auf Netflix?

Noch steht die Produktion der neuen Serie ganz am Anfang, so dass weder eine Besetzung noch ein TV-Sender oder Streaming-Dienst feststeht. Paramount hat zuletzt die erfolgreiche Serie Jack Ryan für Amazon Prime entwickelt, für eine Jack Reacher-Serie hofft man wohl auf eine Zusammenarbeit mit Netflix.

Laut BBC News und einem früheren Interview mit dem Guardian wird bei der Umsetzung Buchautor Lee Child einen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Serie haben.