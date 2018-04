Amazon schickt im Sommer den berühmten Helden Jack Ryan aus den erfolgreichen Tom Clancys Romanen erstmals als TV-Serie in Aktion. Nun kündigt der Streaming-Dienst bereits frühzeitig eine Verlängerung der Serie mit einer zweiten Staffel an.

Anscheinend haben dem Macher den von John Krasinskis dargestellten CIA-Analysten so gut gefallen. Hinzu kommt das schon jetzt große Interesse der Amazon-Kunden, die nach Angaben des Streaming-Dienst die Serie bereits in ihrer Watchliste vorgemerkt haben.

Neue Amazon-Serie mit John Krasinskis als Jack Ryan

Die neue Action-Serie zeigt den noch jungen und smarten CIA-Analysten am Anfang seiner Karriere. Als er über verdächtige Bankentransfers stolpert, deckt er einen geplanten Terroranschlag auf die USA auf und findet sich schon bald in einem Katz-und-Maus-Spiel wieder.

Während die erste Staffel in Europa und den mittleren Osten angesiedelt ist, spielt die 2. Staffel mit einer neuen Story in Südamerika.

Serien-Start am 31. August auf Amazon

Neben John Krasinski als Jack Ryan gehören zur weiteren Besetzung Wendell Pierce (The Wire) als sein Mentor James Greer und Abbie Cornish als Cathy Mueller dazu. Hinter der Produktion zeigen sich Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) und Graham Roland (Fringe, Prison Break) als Autor und Showrunner verantwortlich.

Die neue Serie Tom Clancy's Jack Ryan geht am 31. August 2018 mit allen acht Folgen der ersten Staffel auf Amazon Prime an den Start. Die 2. Staffel wird in wenigen Monaten gedreht und geht voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer an den Start.

Tom Clancys Jack Ryan im Kino

Neben der Serie gibt es bereits einige Kinoverfilmungen der erfolgreichen Buchreihe. So schlüpfte schon Harrison Ford in »Die Stunde der Patrioten« (1992) und »Das Kartell« (1994) in die Rolle des Jack Ryan, ebenso wie Alec Baldwin in »Jagd auf Roter Oktober« (1990), Ben Affleck in »Der Anschlag« (2002) und zuletzt Chris Pine in Jack Ryan: Shadow Recruit (2014).

Neben der Kino-Verfilmungen gibt es auch diverse Videospiele zur Jack Ryan-Reihe, wie etwa »Jagd auf Roter Oktober« aus dem Jahr 1987, basierend auf der Buchvorlage. Ein gleichnamiges Spiel kam 1990 nach dem Kinofilm heraus. Hinzu kommt ein Spiel zum Kinofilm »Der Anschlag« (2002). Darüber hinaus taucht der Charakter Jack Ryan in zahlreichen Spielen der Rainbow Six Reihe auf.