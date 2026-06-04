Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

James Bond: Nach dem gewaltigen Erfolg von 007 First Light will Amazon auf jeden Fall selbst einen Nachfolger entwickeln

Das Bond-Spiel von IO Interactive erreichte seine Meilensteine in rasanter Geschwindigkeit und der Chef von Amazon Games hat schon Pläne für die Zukunft.

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
04.06.2026 | 10:58 Uhr

62,99 €

Im nächsten Bond-Spiel zieht Amazon den Abzug. Im nächsten Bond-Spiel zieht Amazon den Abzug.

Für den berühmten Doppelnull-Agenten hätte es kaum besser laufen können: 007 First Light traf bei der Gaming-Welt direkt ins Schwarze. Unser Tester Jesko kam aus dem Schwärmen nicht heraus und auch auf Steam landet der Bond-Kracher bei einer Wertung von insgesamt 92 Prozent.

Und das hat sich auch in den Verkaufszahlen niedergeschlagen. Innerhalb von nur 24 Stunden ging 007 First Light 1,5 Millionen Mal über die Ladentheke. Kein Wunder also, dass wir in Zukunft mit Nachfolgern rechnen dürfen. Da will Amazon jetzt allerdings selbst die Zügel in die Hand nehmen.

Ab hier übernimmt Amazon

Moment, Amazon? Kommt 007 First Light nicht von IO Interactive, den Hitman-Entwicklern? Das ist völlig korrekt! Amazon trat bei dem Action-Spiel nicht mal als Publisher auf, das Hitman-Studio hat sowohl Entwicklung als Vertrieb übernommen.

Video starten 1:00 Verfolgungsjagden, Agenten-Gadgets, Flirts mit Frauen: First Light fährt kurz vor Release nochmal das ganze 007-Repertoire auf

Als Amazon die Bond-IP im Jahre 2022 übernahm, war der Deal für 007 First Light und IO Interactive bereits in trockenen Tüchern. Kommende Spiele fallen aber jetzt in den Verantwortungsbereich des Branchen-Riesen.

Im Gespräch mit Polygon legt Amazon-Games-Chef Jeff Gattis erste Gaming-Pläne für Agenten-Franchise offen:

Wir hatten nicht die vollständigen Rechte an diesem First-Light-James-Bond-Spiel. [...] Die Fortsetzungen werden von MGM und theoretisch von Amazon Game Studios entwickelt.

Ob das bedeutet, dass IO Interactive auch den Entwicklerposten abgibt, ist nicht ganz klar. MGM beziehungsweise Amazon wird aber wohl zumindest das Publishing übernehmen.

Wir beobachten diese fortschreitende Verschmelzung von Videos, Filmen und Videospielen, wobei die Grenzen immer mehr verschwimmen. Wir sehen darin eine echte Chance für uns, geistiges Eigentum zu schaffen, das Fernsehserien und Filme ergänzt – oder gewissermaßen erweitert.

Damit setzt Amazon die Strategie fort, die schon bei Tomb Raider zum Tragen kommt. Die geplante Streaming-Serie wird parallel zu den neuen Spielen laufen. Gattis verrät außerdem, dass noch weitere Spiele in Arbeit sind, die mit einer IP von Prime Video in Verbindung stehen.

Mehr zum Thema
Ein Star aus Game of Thrones hat dafür fast ein Jahr seine Muskeln gestählt: Zur Amazon-Serie zu Tomb Raider gibt es jetzt ein großes Update
von Jesko Buchs
Ein Star aus Game of Thrones hat dafür fast ein Jahr seine Muskeln gestählt: Zur Amazon-Serie zu Tomb Raider gibt es jetzt ein großes Update
Schock für 007: James Bond tanzt jetzt nach der Pfeife von Amazon
von Vali Aschenbrenner
Schock für 007: James Bond tanzt jetzt nach der Pfeife von Amazon
Wer wird der neue James Bond? Das entscheidet die Person, die bereits Rey für Star Wars gecastet hat
von Vali Aschenbrenner
Wer wird der neue James Bond? Das entscheidet die Person, die bereits Rey für Star Wars gecastet hat

Amazon hat 2022 nicht nur die Bond-Lizenz erworben, sondern seit Anfang 2025 auch die volle kreative Kontrolle über den charmanten Geheimagenten. Zuvor gaben noch Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die Stoßrichtung vor und wehrten sich unter anderem entschieden gegen jährliche Spin-Offs. Mehr dazu und wie es generell in Zukunft mit James Bond weitergeht, erfahrt ihr oben.

zu den Kommentaren (9)
Preisvergleich
alle anzeigen
007 First Light
Tipp GamesPlanet Website
007 First Light
ab 62,99 €

ANZEIGE

Kommentare(11)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
007: First Light

007: First Light

Genre: Action

Release: 27.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 55 Minuten

James Bond: Nach dem gewaltigen Erfolg von 007 First Light will Amazon auf jeden Fall selbst einen Nachfolger entwickeln

vor 4 Tagen

In 59 Jahren James Bond spielten sieben Darsteller 007, welcher ist euer absoluter Liebling?

vor einer Woche

Lizenz zum Hype: Ist das James-Bond-Spiel wirklich so gut?

vor einer Woche

007 First Light im Test: Wir haben 14 Jahre lang auf ein neues Bond-Spiel gewartet, aber es war jede Sekunde wert

vor einer Woche

007 First Light: Alles zu Release, Story, Gameplay und den Darstellern im neuen James-Bond-Spiel auf einen Blick
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Baldurs Gate 3: Als der Halsin-Darsteller zum ersten Mal von DER Bären-Szene erfuhr, konnte er sich kaum noch beherrschen

vor 13 Minuten

Baldur's Gate 3: Als der Halsin-Darsteller zum ersten Mal von DER Bären-Szene erfuhr, konnte er sich kaum noch beherrschen
Die Gilde: Europa 1410 - Jetzt doch Early Access? Eines der wichtigsten Mittelalter-Spiele des Jahres ist schon bald spielbar

vor 43 Minuten

Die Gilde: Europa 1410 - Jetzt doch Early Access? Eines der wichtigsten Mittelalter-Spiele des Jahres ist schon bald spielbar
Urlaubsfotos einfacher teilen zwischen iPhone und Android: Google bringt die AirDrop-Unterstützung auf viele weitere Android-Smartphones

vor 52 Minuten

Urlaubsfotos einfacher teilen zwischen iPhone und Android: Google bringt die AirDrop-Unterstützung auf viele weitere Android-Smartphones
James Bond: Nach dem gewaltigen Erfolg von 007 First Light will Amazon auf jeden Fall selbst einen Nachfolger entwickeln   9     1

vor 54 Minuten

James Bond: Nach dem gewaltigen Erfolg von 007 First Light will Amazon auf jeden Fall selbst einen Nachfolger entwickeln
mehr anzeigen