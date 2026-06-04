James Bond: Nach dem gewaltigen Erfolg von 007 First Light will Amazon auf jeden Fall selbst einen Nachfolger entwickeln

Im nächsten Bond-Spiel zieht Amazon den Abzug.

Für den berühmten Doppelnull-Agenten hätte es kaum besser laufen können: 007 First Light traf bei der Gaming-Welt direkt ins Schwarze. Unser Tester Jesko kam aus dem Schwärmen nicht heraus und auch auf Steam landet der Bond-Kracher bei einer Wertung von insgesamt 92 Prozent.

Und das hat sich auch in den Verkaufszahlen niedergeschlagen. Innerhalb von nur 24 Stunden ging 007 First Light 1,5 Millionen Mal über die Ladentheke. Kein Wunder also, dass wir in Zukunft mit Nachfolgern rechnen dürfen. Da will Amazon jetzt allerdings selbst die Zügel in die Hand nehmen.

Ab hier übernimmt Amazon

Moment, Amazon? Kommt 007 First Light nicht von IO Interactive, den Hitman-Entwicklern? Das ist völlig korrekt! Amazon trat bei dem Action-Spiel nicht mal als Publisher auf, das Hitman-Studio hat sowohl Entwicklung als Vertrieb übernommen.

1:00 Verfolgungsjagden, Agenten-Gadgets, Flirts mit Frauen: First Light fährt kurz vor Release nochmal das ganze 007-Repertoire auf

Autoplay

Als Amazon die Bond-IP im Jahre 2022 übernahm, war der Deal für 007 First Light und IO Interactive bereits in trockenen Tüchern. Kommende Spiele fallen aber jetzt in den Verantwortungsbereich des Branchen-Riesen.

Im Gespräch mit Polygon legt Amazon-Games-Chef Jeff Gattis erste Gaming-Pläne für Agenten-Franchise offen:

Wir hatten nicht die vollständigen Rechte an diesem First-Light-James-Bond-Spiel. [...] Die Fortsetzungen werden von MGM und theoretisch von Amazon Game Studios entwickelt.

Ob das bedeutet, dass IO Interactive auch den Entwicklerposten abgibt, ist nicht ganz klar. MGM beziehungsweise Amazon wird aber wohl zumindest das Publishing übernehmen.

Wir beobachten diese fortschreitende Verschmelzung von Videos, Filmen und Videospielen, wobei die Grenzen immer mehr verschwimmen. Wir sehen darin eine echte Chance für uns, geistiges Eigentum zu schaffen, das Fernsehserien und Filme ergänzt – oder gewissermaßen erweitert.

Damit setzt Amazon die Strategie fort, die schon bei Tomb Raider zum Tragen kommt. Die geplante Streaming-Serie wird parallel zu den neuen Spielen laufen. Gattis verrät außerdem, dass noch weitere Spiele in Arbeit sind, die mit einer IP von Prime Video in Verbindung stehen.

Amazon hat 2022 nicht nur die Bond-Lizenz erworben, sondern seit Anfang 2025 auch die volle kreative Kontrolle über den charmanten Geheimagenten. Zuvor gaben noch Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die Stoßrichtung vor und wehrten sich unter anderem entschieden gegen jährliche Spin-Offs. Mehr dazu und wie es generell in Zukunft mit James Bond weitergeht, erfahrt ihr oben.