James Bond: Unter Amazon bleibt 007 Brite und ein Mann

Wer wohl für 007 in die Fußstapfen von Sean Connery und Co. tritt? Bildquelle: Amazon MGM Studios

Um James Bond ertönte zuletzt ein großer Paukenschlag. Amazon hat jetzt alle Zügel in der Hand, während die Franchise-Veteranen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über 007 aufgegeben haben.

Jetzt bleibt abzuwarten, wie genau es mit dem bekanntesten Spion der Filmgeschichte weitergeht. Es dürfte ein wenig dauern, bis der offizielle Nachfolger von Daniel Craig feststeht und wer dessen Abenteuer dann in Szene setzt.

Laut einem neuen Bericht von DailyMail stehen aber zumindest zwei Kriterien für den neuen James Bond bereits fest.

Was Fans von der neuen 007 erwarten dürfen

Damit bleibt man zwei Franchise-Traditionen treu, für die das 007-Franchise mehr oder weniger bekannt ist: Unter Amazon soll James Bond ein Mann bleiben und weiterhin aus Großbritannien oder zumindest dem Commonwealth kommen.

In den letzten Jahren gab es immer wieder mal Gerüchte und Spekulationen, dass James Bond möglicherweise von einer Frau gespielt werden könnte. Das fände zum Beispiel 007-Veteran Pierce Brosnan recht erfrischend (via THR), sein Nachfolger Daniel Craig sieht es aber wiederum anders.

Craig würde eher bevorzugen, dass man lieber ein weibliches Gegenstück auf dem selben Niveau und mit vergleichbaren Kompetenzen schreibt, anstatt Bond einfach ein neues Geschlecht zu verpassen (via RadioTimes). Das war dann zum Beispiel in Keine Zeit zu Sterben von 2021 mit Lashana Lynch als neue 007 der Fall.

2:36 James Bond: Keine Zeit zu Sterben - Offizieller Trailer zum letzten Bond-Film mit Daniel Craig

Wer wird nach Daniel Craig zu James Bond?

Wer letztendlich zum neuen James Bond wird, ist aktuell nicht bekannt. Unter anderem galten Aaron Taylor-Johnson (Nosferatu, Bullet Train), James Norton (Little Women, Rogue Agent) oder Theo James (The Monkey, The Gentlemen) als Favoriten.

Viele Fans würden natürlich gerne weiterhin Henry Cavill (The Witcher, Man of Steel) als 007 sehen.

Für die Regie des nächsten Bond-Films ist nun auch recht überraschend der Name Christopher Nolan (Inception, The Dark Knight) erneut gefallen, wie The Wrap berichtet. Nolan wäre schon seit Jahren daran interessiert gewesen, konnte sich mit den Broccolis allerdings nicht einigen.

David Heyman und Alfonso Cuarón (Harry Potter) soll laut dem Branchen-Insider Jeff Sneider auch schon angefragt worden sein.

Diesbezüglich ist allerdings noch nichts in Stein gemeißelt und Fans sollten sich gedulden, bis offizielle Informationen zur Zukunft von James Bond aufschlagen. Mit Keine Zeit zu Sterben liegt der aktuell letzte 007-Film bereits vier Jahre zurück. Es dürfte aber noch ein Weilchen dauern, bis sich der Geheimagent wieder im Kino oder dann auf Amazon Prime Video blicken lässt.