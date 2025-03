007 gehört jetzt voll und ganz Amazon: Wen wollt ihr als neuen James Bond?

Wer soll der neue Bond werden? Bildquelle: Sony

Welche Wagnisse der berühmte Agent mit der Doppelnull in Zukunft eingeht, hängt jetzt voll und ganz von Amazon ab. Kürzlich hat der Streaming-Riese zusätzlich zur Lizenz über James Bond nämlich auch die volle kreative Kontrolle erhalten. Bis zum letzten Film, Keine Zeit zu sterben, lag diese Verantwortung noch in den Händen von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson.

In genau diesem Film ist Daniel Craig das letzte Mal in den edlen Anzug geschlüpft. Ganze 15 Jahre verkörperte er den charmanten Geheimagenten, doch jetzt muss er das Zepter weitergeben.

0:30 James Bond 007: Keine Zeit zu sterben - Trailer zu Daniel Craigs letztem Bond

Aber wer soll in seiner Fußstapfen treten? Das fragen wir am besten euch! Wenn ihr euren Favoriten nicht in der Liste findet, klickt die unterste Option an und verratet uns euren Tipp in den Kommentaren.

Das waren die bisherigen Bond-Darsteller

James Bond hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Seit den 60ern schießt sich der stilvolle Agent durch haufenweise Bösewichte, um kriminelle Operationen zu vereiteln. Bisher haben sechs Darsteller die Ehre erhalten, James Bond zu verkörpern.

Eines ist sicher: Das Böse schläft nie, und deshalb können wir auch nicht ohne einen adäquaten James Bond auskommen. Welcher Schauspieler ist auf eurer Liste auf Platz 1 und vor allem: Warum? Was muss ein Bond-Darsteller eurer Meinung nach mitbringen?

Und wenn ihr gerade dabei seid: Welcher Bond war denn euer bisheriger Liebling? Schreibt uns das alles gerne in die Kommentare!